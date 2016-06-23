الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة بـ"ما بلاش اللون د معانا"

اشعل الطفل أحمد السيسى نجم voice kids، احتفالية سحور طلاب جامعة القاهرة، والذى قدم مجموعة من اغانية بدأها بأغنية "يا رب اجعل رمضان السنة دى على بلادى فرح وأمل وسلام"، و"على الحلوة والمره"، و"أهو دا اللى صار" و"بلاش اللون دا معانا".

ويشارك فى الاحتفالية كلا من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، و عمرو موسى أمين عام مجلس جامعة الدول العربية السابق، والدكتور عادى عدوى وزير الصحة السابق، وعادل زايد محافظ القليوبية، وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعة والإعلاميين والفنانين والسياسيين.

وتشهد الاحتفالية التى تأتى برعاية حديد المصريين بعد أن تكفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بجميع تكاليف الحفل كاملة، وسط حضور ما يقرب من 20 الف طالب وأسرهم، وسط أجواء احتفالية وفلكلورية يقدمها فريق مجموعة "هاو تو بى" المنظمة للحفل.

وتستقبل الطلاب فى احتفالية السحور 11 عربة "فول"، و5 عربات "سجق وكبدة"، وكما ستشهد الاحتفالية فقرات رمضانية وفنية لفرق التنورة وفرقة المولد والألعاب الشعبية وغناء مواهب الجامعة والطفل أحمد السيسى وإنشاد دينى.



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صورة جماعية لطلاب جامعة القاهرة بالحفل



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طلاب الجامعة يلتقطون صورا جماعية



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اطفال يحضرون الحفل



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اجواء البهجة تخيم على الحفل



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طالبات وسيدات يحضرن بكثافة



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الطفل احمد السيسى اعلى خشبة المسرح



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الطفل احمد السيسى يتحدث الى الحضور



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رئيس جامعة القاهرة جابر نصار اعلى خشبة المسرح



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جابر نصار يتحدث الى الجمهور



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جابر نصار اعلى خشبة المسرح



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الطفل احمد السيسى يجيب على اسئلة الحضور



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احمد السيسى فى حديث متواصل عبر منصة الاحتفال



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احمد السيسى



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النائبان محمد انور السادات واكمل قرطام ضمن الحضور



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رجل الاعمال احمد ابو هشيمة يحضر الاحتفالية

برقية تهنئة من على عبد العال للرئيس السيسى بمناسبة غزوة بدر

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