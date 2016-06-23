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الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة بـ"ما بلاش اللون د معانا"

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الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة بـ"ما بلاش اللون د معانا" الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة بـ"ما بلاش اللون د معانا"
اشعل الطفل أحمد السيسى نجم voice kids، احتفالية سحور طلاب جامعة القاهرة، والذى قدم مجموعة من اغانية بدأها بأغنية "يا رب اجعل رمضان السنة دى على بلادى فرح وأمل وسلام"، و"على الحلوة والمره"، و"أهو دا اللى صار" و"بلاش اللون دا معانا".

ويشارك فى الاحتفالية كلا من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، و عمرو موسى أمين عام مجلس جامعة الدول العربية السابق، والدكتور عادى عدوى وزير الصحة السابق، وعادل زايد محافظ القليوبية، وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعة والإعلاميين والفنانين والسياسيين.

وتشهد الاحتفالية التى تأتى برعاية حديد المصريين بعد أن تكفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بجميع تكاليف الحفل كاملة، وسط حضور ما يقرب من 20 الف طالب وأسرهم، وسط أجواء احتفالية وفلكلورية يقدمها فريق مجموعة "هاو تو بى" المنظمة للحفل.

وتستقبل الطلاب فى احتفالية السحور 11 عربة "فول"، و5 عربات "سجق وكبدة"، وكما ستشهد الاحتفالية فقرات رمضانية وفنية لفرق التنورة وفرقة المولد والألعاب الشعبية وغناء مواهب الجامعة والطفل أحمد السيسى وإنشاد دينى.

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (1)
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صورة جماعية لطلاب جامعة القاهرة بالحفل

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (2)
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طلاب الجامعة يلتقطون صورا جماعية

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (3)
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اطفال يحضرون الحفل

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (4)
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اجواء البهجة تخيم على الحفل

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (5)
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طالبات وسيدات يحضرن بكثافة

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (6)
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الطفل احمد السيسى اعلى خشبة المسرح

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (7)
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الطفل احمد السيسى يتحدث الى الحضور

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (8)
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رئيس جامعة القاهرة جابر نصار اعلى خشبة المسرح

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (9)
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جابر نصار يتحدث الى الجمهور

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (10)
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جابر نصار اعلى خشبة المسرح

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (11)
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الطفل احمد السيسى يجيب على اسئلة الحضور

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (12)
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احمد السيسى فى حديث متواصل عبر منصة الاحتفال

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (13)
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احمد السيسى

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (14)
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النائبان محمد انور السادات واكمل قرطام ضمن الحضور

الطفل أحمد السيسى يشعل سحور جامعة القاهرة (15)
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رجل الاعمال احمد ابو هشيمة يحضر الاحتفالية


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