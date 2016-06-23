بالصور.. أبو هشيمة يغادر سحور جامعة القاهرة والطلاب يلتقطون معه السيلفى

غادر منذ قليل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة احتفالية سحور طلاب جامعة القاهرة، فيما التف حوله العشرات من الطلاب لالتقاط الصور التذكارية والصور السيلفى.

وشارك فى الاحتفالية كل من عمرو موسى امين عام مجلس جامعة الدول العربية السابق، والدكتور عادى عدوى وزير الصحة السابق، وعادل زايد محافظ القليوبية، وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعة والإعلاميين والفنانين والسياسيين.

وتشهد الاحتفالية التى تاتى برعاية حديد المصريين بعد أن تكفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بجميع تكاليف الحفل كاملة، حضور ما يقرب من 20 ألف طالب وأسرهم، وسط أجواء احتفالية وفلكلورية يقدمها فريق مجموعة "هاو تو بى" المنظمة للحفل.

وتستقبل الطلاب فى احتفالية السحور 11 عربة "فول"، و5 عربات "سجق وكبدة"، وكما ستشهد الاحتفالية فقرات رمضانية وفنية لفرق التنورة وفرقة المولد والألعاب الشعبية وغناء مواهب الجامعة والطفل أحمد السيسى وإنشاد دينى.



>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجامعى



>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجامعى



>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجماعى



>

حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة



>

حفل سحور جامعى بجامعة القاهرة



>

ابوهشيمة وعمرموسى وجابر نصار اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة



>

ابوهشيمة ووزير الصحة السابق خلال حفل السحور بجامعة القاهرة



>

ابوهشيمة وجابر نصار ووزير الصحة السابق



>

حفل السحور الجماعى



>

ابوهشيمة وجابر نصار ووزير الصحة السابق



>

ابوهشيمة وجابر نصار وعادل العدوى فى حفل سحور جامعة القاهرة



>

ابو هشيمة اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة



>

اثناء حفل السحور الجامعى بجامعة القاهرة



>

ابوهشيمة ووزير الصحة السابق وجابر نصار خلال حفل السحور الجماعى



>

عمرو موسى اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة



>

عمرو موسى اثناء السحور بجامعة القاهرة



>

طلاب جامعة القاهرة يلتقطون الصور مع عمرو موسى اثناء السحور الجماعى



>

ابوهشيمة اثناء حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة



>

فتوح احمد اثناء حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة



>

عمرو موسى اثناء حفل الافطار



>

محمود الضبع المستشار الاعلامى لجل الاعمال ابوهشيمة اثناء حفل السجور بجامعة القاهرة



>

حنان مطاوع اثناء حفل سحور جامعة القاهرة



>

حفل السحور بجامعة القاهرة



>

رجل الاعمال ابوهشيمة فى حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة



>

ابوهشيمة وجابر نصار وعادل العدوى فى حفل سحور جامعة القاهرة



>

بداية حفل سحور جامعة القاهرة



>

بداية الحفل



>

عمرو موسى فى حفل سحور جامعة القاهرة



>

رجل الاعمال ابوهشيمة فى حفل سحور جامعة القاهرة

مدرسة علوم تفوز بالجائزة الخامسة عشرة فى مسابقة الأوقاف الرمضانية

>