أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. أبو هشيمة يغادر سحور جامعة القاهرة والطلاب يلتقطون معه السيلفى

Google+ Print
بالصور.. أبو هشيمة يغادر سحور جامعة القاهرة والطلاب يلتقطون معه السيلفى بالصور.. أبو هشيمة يغادر سحور جامعة القاهرة والطلاب يلتقطون معه السيلفى
غادر منذ قليل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة احتفالية سحور طلاب جامعة القاهرة، فيما التف حوله العشرات من الطلاب لالتقاط الصور التذكارية والصور السيلفى.

وشارك فى الاحتفالية كل من عمرو موسى امين عام مجلس جامعة الدول العربية السابق، والدكتور عادى عدوى وزير الصحة السابق، وعادل زايد محافظ القليوبية، وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعة والإعلاميين والفنانين والسياسيين.

وتشهد الاحتفالية التى تاتى برعاية حديد المصريين بعد أن تكفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بجميع تكاليف الحفل كاملة، حضور ما يقرب من 20 ألف طالب وأسرهم، وسط أجواء احتفالية وفلكلورية يقدمها فريق مجموعة "هاو تو بى" المنظمة للحفل.

وتستقبل الطلاب فى احتفالية السحور 11 عربة "فول"، و5 عربات "سجق وكبدة"، وكما ستشهد الاحتفالية فقرات رمضانية وفنية لفرق التنورة وفرقة المولد والألعاب الشعبية وغناء مواهب الجامعة والطفل أحمد السيسى وإنشاد دينى.

بداية السحور فى جامعة القاهرة (1)
>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجامعى

بداية السحور فى جامعة القاهرة (2)
>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجامعى

بداية السحور فى جامعة القاهرة (3)
>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجماعى

بداية السحور فى جامعة القاهرة (4)
>

حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (5)
>

حفل سحور جامعى بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (6)
>

ابوهشيمة وعمرموسى وجابر نصار اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (7)
>

ابوهشيمة ووزير الصحة السابق خلال حفل السحور بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (8)
>

ابوهشيمة وجابر نصار ووزير الصحة السابق

بداية السحور فى جامعة القاهرة (9)
>

حفل السحور الجماعى

بداية السحور فى جامعة القاهرة (10)
>

ابوهشيمة وجابر نصار ووزير الصحة السابق

بداية السحور فى جامعة القاهرة (11)
>

ابوهشيمة وجابر نصار وعادل العدوى فى حفل سحور جامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (12)
>

ابو هشيمة اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (13)
>

اثناء حفل السحور الجامعى بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (14)
>

ابوهشيمة ووزير الصحة السابق وجابر نصار خلال حفل السحور الجماعى

بداية السحور فى جامعة القاهرة (15)
>

عمرو موسى اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (16)
>

عمرو موسى اثناء السحور بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (17)
>

طلاب جامعة القاهرة يلتقطون الصور مع عمرو موسى اثناء السحور الجماعى

حفل سحور جامعة القاهرة (1)
>

ابوهشيمة اثناء حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (2)
>

فتوح احمد اثناء حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (3)
>

عمرو موسى اثناء حفل الافطار

حفل سحور جامعة القاهرة (4)
>

محمود الضبع المستشار الاعلامى لجل الاعمال ابوهشيمة اثناء حفل السجور بجامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (5)
>

حنان مطاوع اثناء حفل سحور جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (6)
>

حفل السحور بجامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (7)
>

رجل الاعمال ابوهشيمة فى حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (8)
>

ابوهشيمة وجابر نصار وعادل العدوى فى حفل سحور جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (9)
>

بداية حفل سحور جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (10)
>

بداية الحفل

حفل سحور جامعة القاهرة (11)
>

عمرو موسى فى حفل سحور جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (12)
>

رجل الاعمال ابوهشيمة فى حفل سحور جامعة القاهرة


>مدرسة علوم تفوز بالجائزة الخامسة عشرة فى مسابقة الأوقاف الرمضانية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365