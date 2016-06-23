وزيرة الهجرة: 8 ملايين مصرى بالخارج.. ولا نملك إلغاء نظام "الكفيل"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يوجد 8 ملايين مصرى بالخارج بناء على تسجيلات وزارة الخارجية، لكن هذا العدد لا يعكس الحقيقة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لبناء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج لخدمتهم.

وعن نظام الكفيل، قالت وزيرة الهجرة، فى حوارها مع الإعلامية أمل الحناوى، عبر فضائية "RT"، إن :"نظام الكفيل نظام مملكة ودولة أخرى، ولكن ليس بيدنا إلغائه، ونحاول أن نطوعه وعلى العامل أن يضمن العقد وقت خروجه بعيدا عن استغلال الكفيل من خلال التسجيل فى مكاتب تسفير معتمدة وحصوله على عقود موثقة بوزارة القوى العاملة".

كما طالبت الوزيرة المصريين بالخارج بضرورة الالتزام بقوانين البلدان المتواجدين فيها، مضيفة:"هناك حملات خارجية كثيرة ضد الدولة وتزداد مع نهوض الاقتصاد المصرى".

وزيرة الهجرة لـ"روسيا اليوم": التعدى على المصريون بالخارج "حالات فردية"

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