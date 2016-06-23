أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة الهجرة: 8 ملايين مصرى بالخارج.. ولا نملك إلغاء نظام "الكفيل"

Google+ Print
وزيرة الهجرة: 8 ملايين مصرى بالخارج.. ولا نملك إلغاء نظام "الكفيل" وزيرة الهجرة: 8 ملايين مصرى بالخارج.. ولا نملك إلغاء نظام "الكفيل"
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يوجد 8 ملايين مصرى بالخارج بناء على تسجيلات وزارة الخارجية، لكن هذا العدد لا يعكس الحقيقة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لبناء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج لخدمتهم.

وعن نظام الكفيل، قالت وزيرة الهجرة، فى حوارها مع الإعلامية أمل الحناوى، عبر فضائية "RT"، إن :"نظام الكفيل نظام مملكة ودولة أخرى، ولكن ليس بيدنا إلغائه، ونحاول أن نطوعه وعلى العامل أن يضمن العقد وقت خروجه بعيدا عن استغلال الكفيل من خلال التسجيل فى مكاتب تسفير معتمدة وحصوله على عقود موثقة بوزارة القوى العاملة".

كما طالبت الوزيرة المصريين بالخارج بضرورة الالتزام بقوانين البلدان المتواجدين فيها، مضيفة:"هناك حملات خارجية كثيرة ضد الدولة وتزداد مع نهوض الاقتصاد المصرى".

وزيرة الهجرة لـ"روسيا اليوم": التعدى على المصريون بالخارج "حالات فردية"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365