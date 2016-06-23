جنش يحكي عن أصعب موقف في حياته: ' لحظة كسرتني في الزمالك '

"هذه أصعب لحظات حياتي في كرة القدم.. كسرتني بالفعل" هكذا قال محمود جنش حارس مرمى الزمالك عما حدث معه قبل الموسم الماضي.

وانتقل جنش للزمالك في موسم 2010 في وجود حسام حسن المدير الفني وعماد المندوه كمدرب لحراس المرمى.

وقال جنش عبر قناة الحياة: "رحلت فعليا عن الزمالك في الموسم قبل الماضي، وعندما أبلغوني بأنني لست في حساباتهم هذه اللحظة كسرتني".

وأضاف "لحظة من أصعب لحظات حياتي.. لكن بعد التعاقد مع حسام حسن وعماد المندوه تحدث معي مرتضى منصور رئيس النادي وأعادني مرة أخرى".

وتابع "حسام حسن هو صاحب الفضل في وجودي بالزمالك قبل ست سنوات، وعندما عدت وقعت على بياض ولا أعلم قيمة عقدي إلا عندما يقولون لي".

"في المرتين اللتين وقعت فيها للزمالك كانا على بياض، كنت فعليا رحلت عن النادي واتفقت مع الاتحاد السكندري من أجل الانتقال إليه بعد ثلاثة أيام لكي أكون حرا".

"كان أحمد حسام (ميدو) هو المدير الفني في هذا الوقت ومعه أيمن طاهر مدرب حراس المرمى وقت إبلاغي بالرحيل".

وأتم "طلعت يوسف تحدث معي واتفقت على كل شيء، لكن الزمالك تحدث معي وأعادني".