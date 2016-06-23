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مستشفى الأهلي – الكشف عن موقف إيفونا والسعيد وعمرو جمال

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مستشفى الأهلي – الكشف عن موقف إيفونا والسعيد وعمرو جمال مستشفى الأهلي – الكشف عن موقف إيفونا والسعيد وعمرو جمال

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن موقف اللاعبين المصابين في قائمة الفريق الأحمر، قبل مواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة في الدوري.

وقال خالد محمود للصحفيين: "سعد الدين سمير بات جاهزا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي بعدما شارك في تدريبات اليوم".

وتابع "أما عمرو جمال فسيكون جاهزا لمواجهة أسيك أبيدجان".

وعانى سعد سمير من إصابة إجهاد العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مواجهة زيسكو الزامبي، ويغيب عمرو جمال عن الأهلي بعد إجراء جراحة في الأنف.

وتحدث طبيب الأهلي عن موقف المهاجم ماليك إيفونا الذي يعاني من إصابة بجزع في الرباط الخارجي لكاحل القدم تعرض لها خلال مباراة المصري البورسعيدي، وعبد الله السعيد الذي أصيب بشرخ في عظمة الترقوة.

وأوضح "يخضع إيفونا لبرنامج علاج طبيعي، ونترقب زوال الورم في الكاحل لنبدأ الحقن بالبلازما".

وأتم "يستمر السعيد في راحته السلبية، لحين إجراء فحوصات جديدة".

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