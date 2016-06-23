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ملامح تشكيل الإسماعيلي – 3 تبديلات للقماش.. وعودة مروان محسن وبناهيني

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ملامح تشكيل الإسماعيلي – 3 تبديلات للقماش.. وعودة مروان محسن وبناهيني ملامح تشكيل الإسماعيلي – 3 تبديلات للقماش.. وعودة مروان محسن وبناهيني

ركز الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة خالد القماش المدير الفني للفريق على التصويب من خارج منطقة الجزاء وإرسال العرضيات بكثرة في مران الفريق الذي أٌقيم يوم الأربعاء استعدادا لملاقاة الأهلي.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبلة في إطار الجولة 32 من الدوري المصري في ملعب بتروسبورت.

وظهر من ملامح التشكيل المتوقع إجراء القماش لثلاثة تبديلات في فريقه بعد التعادل مع سموحة في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لكل فريق.

وسوف يشارك كل من سعد حسني ومروان محسن ومحمد فتحي بدلا من عبد الرحمن حسان وتوريك جبرين وكينيث.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: سعد حسني- طه عادل- إسلام جمال- بهاء مجدي

في الوسط: عماد حمدي- حسني عبد ربه- محمد فتحي- إبراهيم حسن

في الهجوم: مروان محسن- إيمانويل بناهيني

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