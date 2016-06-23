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حظك اليوم برج الجدى الخميس 23 /6/2016

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 23 /6/2016 حظك اليوم برج الجدى الخميس 23 /6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>توقع دائماً الأسوأ حتى لا تصدم عندما تواجه بعض المشكلات المتكررة فى محيط العمل، الشخصيات المحيطين بك يمتلكون بعض الصفات التى تسبب مصدراً للإزعاج الدائم، حاول أن تتجاهل ما يحدث حولك، والتزم بقواعدك فى التعامل مع الأشخاص، حتى تمر من هذه الفترة بسلام، وتعود الأجواء إلى طبيعتها الهادئة التى اعتدت عليها.

على الصعيد العاطفى:


>المشكلات المستترة التى تحاول أن تمرها دون مناقشة مع شريك حياتك، تزيد من شعورك بالغضب و تجعلك تفكر فى شكل العلاقة ككل، احذر من أخذ القرارات فى هذه الحالة، حتى لا تكون مجرد قرارات انفعالية تزيد من تعقيد هذه المشكلات وتفاقمها، ولا تجعل تفكيرك منصب حول هذه المشكلات، بقدر ما تفكر فى حلها.

برج الجدى على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية مستقرة، لكن العودة إلى العادات الغذائية غير الصحية وتناول الوجبات الدسمة، فى أوقات متأخرة من الليل و النوم بعدها مباشرة، يتسبب لك فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذلك حاول ان تعود إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حتى تستعيد رشاقتك وصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يقضى يوماً مزعجاً جداً بسبب تواجد بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة لك، بالإضافة إلى التفكير الدائم فى حل مشكلاتك مع شريك حياتك، الذى يؤدى إلى إعادة النظر فى شكل العلاقة والتفكير فى إنهائها بشكل تام حتى يرتاح ذهنك من التفكير.
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مصر 365

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