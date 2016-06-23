حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23 يونيو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم برج الجدى الخميس 23 /6/2016>توقع دائماً الأسوأ حتى لا تصدم عندما تواجه بعض المشكلات المتكررة فى محيط العمل، الشخصيات المحيطين بك يمتلكون بعض الصفات التى تسبب مصدراً للإزعاج الدائم، حاول أن تتجاهل ما يحدث حولك، والتزم بقواعدك فى التعامل مع الأشخاص، حتى تمر من هذه الفترة بسلام، وتعود الأجواء إلى طبيعتها الهادئة التى اعتدت عليها.>المشكلات المستترة التى تحاول أن تمرها دون مناقشة مع شريك حياتك، تزيد من شعورك بالغضب و تجعلك تفكر فى شكل العلاقة ككل، احذر من أخذ القرارات فى هذه الحالة، حتى لا تكون مجرد قرارات انفعالية تزيد من تعقيد هذه المشكلات وتفاقمها، ولا تجعل تفكيرك منصب حول هذه المشكلات، بقدر ما تفكر فى حلها.>حالتك الصحية مستقرة، لكن العودة إلى العادات الغذائية غير الصحية وتناول الوجبات الدسمة، فى أوقات متأخرة من الليل و النوم بعدها مباشرة، يتسبب لك فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذلك حاول ان تعود إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حتى تستعيد رشاقتك وصحتك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يقضى يوماً مزعجاً جداً بسبب تواجد بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة لك، بالإضافة إلى التفكير الدائم فى حل مشكلاتك مع شريك حياتك، الذى يؤدى إلى إعادة النظر فى شكل العلاقة والتفكير فى إنهائها بشكل تام حتى يرتاح ذهنك من التفكير.

برج الحوت حظك اليوم الخميس 23/ 6/ 2016

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برج الحوت على الصعيد المهنى ..

برج الحوت على الصعيد الصحى..

على الصعيد العاطفى..



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>على الرغم من أن هناك بعض الأزمات التى كانت تتعلق بوضعك فى العمل مؤخراً، إلا أنك كنت قادر على تجاوزها بحكمة وصبر، لا تجعل الأزمات تؤثر عليك سلباً وحاول أن تتمسك بهذه الطريقة فى معالجة الأمور الخاصة بك.>الحصول على عدد ساعات كافية من النوم هو أهم النصائح التى يوصى بها الأطباء، كذلك يفضل أن تتخلص من القلق والتوتر الذين كانوا حلفاء لك فى المرحلة المقبلة، كن أكثر هدوءاً وتعامل مع الأمور بشكل أفضل، ولا تجعل حياتك عرضة لأى أزمات.>علاقتك بالحبيب مستقرة جداً، فقط كل ما هو عليك أن تهتم به أكثر من ذلك، وساعده على تجاوز هذه المرحلة الحرجة من حياته، كذلك يفضل أن تكون إلى جواره أطول فترة ممكنة.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التطورات على مستوى العائلة، كما أن هذا الشهر تحديداً سيكون به أحداث حافلة تتعلق بعلاقتك بالحبيب. العمل وقد تحقق الكثير من المكاسب المادية المفاجئة.

برج الدلو حظك اليوم الخميس 23\6\2016

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برج الدلو على الصعيد المهنى:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>فرصة عمل جديدة تنتظرك لكنها فى مجال جديد عليك، إذا قررت أن تستغل هذه الفرصة فمن الأفضل أن تبحث عنها فى الخارج، البحث عن فرصة عمل بعيدة عن عملك الحالى سيكون أمر مناسب، أمورك المادية تسير بشكل جيد هذه الأيام حاول أن تبحث عن فرص مختلفة لكسب المال.>علاقة قديمة ستعود إليها اليوم، قد راودك الحنين إلى هذه العلاقة منذ فترة كبيرة، لكنك اليوم ستحول هذا الحنين إلى واقع، لا تكرر أسباب فشل العلاقة السابقة هذه المرة، فقد تكون العواقب هذه المرة وخيمة بشكل غير مسبوق، الوضع الآن غير مريح لك حاول أن تلجأ إلى أحد أصدقاؤك كى يساعدك على تخطى الأزمة.>بعض الآلام فى معدتك تصيبك اليوم وتجعلك غير قادرًا على ممارسة عملك بشكل طبيعى، استشارة الطبيب هذه المرة سيكون مفيدًا لك حتى لا يتطور الأمر مع الوقت وتشعر بالإعياء أكثر، صحتك هذه الأيام غير جيدة لذا يجب أن تُنظم طبيعة طعامك وتسير على نظام غذائى بسيط ومفيد.>الجلوس مع أصدقاؤك والفضفضة إليهم سيكون مجديًا لك، أنت تعانى من الكثير من الأمور التى تجعلك بحاجة إلى الجلوس مع أحد المقربين إليك والفضفضة معه، اجتنب كل ما شجعلك تشعر بالضيق حتى لا تدخل فى مرحلة اكتئاب مزمنة، الصبر سيعلمك الكثير.

برج السرطان حظك اليوم الخميس 23/6 / 2016

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برج السرطان على الصعيد المهنى ..

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن هناك أزمة طارئة ستمر بها خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن عليك أن تعيد ترتيب أوراقك، وأن تهتم بعلاقتك بالزملاء ومديرك فى العمل حتى لا يكون لهذا تأثير سلبى عليك فيما بعد.>علاقتك بالحبيب غير مستقرة تماماً عليك فقط أن تهتم به وتستمع إليه حتى تعرف ما يجعله غير سعيد، كذلك يفضل أن تهتم بجلساتكما الخاصة التى سيكون لها مردود جيد عليك إذا استمعت إلى كل هذه النصائح وقمت بالتركيز فبها.>ربما يكون هناك أزمة صحية طارئة، ولكن الاطباء ينصحوك بأن تهتم بالكثير من النصائح أهمها الحصول على قسط وافِ من الراحة يومياً وكذلك ممارسة الرياضة التى من شأنها أن تجعل صحتك أفضل فيما بعد.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة الماضية شهدت الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالأصدقاء والعائلة، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك علاقة جديدة فى الأفق ستغير كثيراً من شكل حياتك بالكامل.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 23/ 6/2016

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برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>اليوم مثالى للقيام بمشروع تجارى جديد إذا كنت تفكر فى مشروع ما يجب أن تأخذ خطوة نحو تنفيذه الآن فليس هناك أفضل من الوقت الحالى لتنفيذه والفرص الجديدة تطرق على الباب وكلهم تقريبًا سيكونوا حقيقيين.>تتعامل مع العلاقات العاطفية فى هذه الفترة من الزمن باستهتار واستخفاف، لا بأس بهذا إذا كان واضحًا للطرف الآخر من البداية لكن احذر من أن تجرح أحدهم أو تستغله عاطفيًا لأن هذه جريمة بحقه لن تغتفر.>اعتبارات الجمال على قمة أولولياتك اليوم، حتى أنك من الممكن أن تلجأ لأحد العلاجات التجميلية سواء البسيطة لمكافحة الشيخوخة وحتى الجراحات التجميلية الكبرى. لكن أفضل ما تفعله هو أن تهتم بتغيير نمط حياتك من أجل البقاء جميلاً.>يراودك شعور قوى بالالتزام وقد تضطر إلى تلبية بعض الالتزامات العائلية ولكن بعد تلبيتها سينعكس هذا إيجابًا بشدة على حالتك النفسية، وستستمتع بكل لحظة فى عملك على تنفيذ طلباتهم.

برج العقرب حظك اليوم الخميس 23\6\2016

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برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>الوضع الآن فى عملك أكثر راحة من الفترات السابقة، حاول أن تحافظ عليه بالجهد المبذول دائمًا، كنت تبحث عن فرصة عمل جديدة فى الفترة الماضية، من الأفضل أن تُصرف نظر عن الدخول فى مجال عملك غير مجالك الأصلى، الوقت مناسب كى تجتهد أكثر فى عملك لتصل إلى الترقية التى كنت تحلم بها.>علاقتك بشريكك تسير بشكل جيد، إذا كان بينكما خلاف فمن الضرورى حل هذه الخلافات فيما بينكم دون اللجوء إلى أحد خارجكما سيكون أفضل، بعض الصفات فى شريك حياتك تثير قلقك من المراحل المقبلة بينكما، لذا حاول أن تهدأ وتتناقش معه بهدوء فيما تخشى منه، حتى لا تزداد الخلافات.>منذ شهرين وأنت تمارس الرياضات الخفيفة مثل المشى والجرى، هذه الرياضات تحسن صحتك بشكل ملحوظ حاول أن تسير على نظام غذائى بجانب ممارسة هذه الرياضات، فصحتك تحتاج إلى ممارسة الأمور الصحية بشكل دائم، حاول أن تبتعد عن تناول الطعام الذى يحتوى على كميات كبيرة من التوابل فهذا سيؤثر على معدتك مستقبلا.>ادخار القليل من راتبك الشهرى بشكل دائم سيفيدك فيما بعد، عليك أن تدير الأمور فى عقلك بالشكل الكافِ حتى لا تقع فى ضائقة مالية أو تضطر إلى الاقتراض الذى لا تقوى فيما بعد على سداده، كن هادئًا ولا تجعل تصرفات الآخرين تؤثر عليك سلبًا.

برج الميزان حظك اليوم الخميس 23/6 /2016

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برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

>تنتظر كثير من لتغيرات فى صعيد العمل على المستوى المادى، وتواجه مجموعة من العقبات التى تمنعك عن تنفيذ أفكارك مما يزيد من شعورك بالإحباط والشعور بالحاجة إلى الابتعاد عن أجواء العمل لفترة طويلة، بالرغم من حماسك الداخلى إلا أن الأجواء المحيطة بك، تعطيك قدر كبير من الطاقة السلبية، حاول ألا تستسلم لهذه الحالة وتخلص منها سريعاً.>التواجد فى أماكن تحمل ذكريات خاصة فى قلبك، و رؤية أشخاص لم تراهم منذ فترة طويلة تجعلك فى حالة من السعادة البالغة و تسترجع ذكريات طويلة مثلت فترة هامة فى حياتك، تعيد تفكيرك فى عدد من الأمور الشخصية، كما تعيد التفكير فى عدد من المواقف التى مرت عليك سابقاً دون أن أثراً بارزاً، على عكس هذه الأيام.>الشعور الدائم بالإجهاد وعلامات الإرهاق التى تظهر على وجهك تأتى بسبب الإجهاد الذهنى الذى يسيطر عليك هذه الفترة، أنت فى حاجة دائماً للراحة، لأنك من الشخصيات التى لا تتوقف عن التفكير، فهى تعتبر عقلها آلة تعمل بالطاقة المتجددة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من التأهب والانتظار لتصليح عدد من الأمور المادية، و الحنين إلى ذكريات تربطك بأماكن و أشخاص بعينهم و اللقاء بهم تقودك إلى سعادة حقيقية لم تشعر بها منذ فترة.

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 23 يونيو 2016

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برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تحسين قدراتك على الاتصال يمنحك ميزة مهمة فى العمل، ويجب استخدام هذه المهارة بحكمة فى هذه المرحلة من الزمن. عملك يمنحك شعورًا بالرضا اليوم.>يبدو أن لديك ما يكفى من العلاقات القصيرة التى بدأت تصيبك بالملل، وتجعلك تشعر أنه حان وقت التفكير فى الاستقرار فى علاقة لا يمكنك مقاومتها.ㅤ>انت فى صحة جيدة الصحة. ولكن عليك أن تكون حذرا من الطقس المتغير، خاصة أن لديك مشكلات مع الجيوب الأنفية وهى الآن فى مرحلة حادة فاحرص على التواجد فى مكان بعيد عن الغبار>مما لا شك فيه أن عليك أن تعتنى بنفسك وترعى صحتك اليوم فالنجوم تحذر من سوء الصحة اليوم. تجنب الطعام البارد أو المثلج. إذا كان لديك حالة طبية، واتخذ احتياطات اضافية. ماليا ستكون مستقرًا اليوم ومع ذلك، فمن الأفضل الامتناع عن القيام باستثمارات كبيرة اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 23 يونيو 2016

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برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>من المرجح أن تنفتح لك على الجبهة المهنية اليوم فرصا عظيمة. يمكنك الحصول على عرض عمل رائع كنت تنتظره بفارغ الصبر وأخيرا يأتى من خلال مساعدة شخص غير متوقع تمامًا بالنسبة لك.>أنت فى الطريق لاكتشاف بعد جديد فى علاقتك. سلوك شريكك كان محيرا جدا فى الآونة الأخيرة، ولكن اليوم التفسيرات سوف تصبح متاحة. والأمر متروك لك فى ما تفعله مع هذه المعلومات. فإنه من المستحسن أن تفكر طويلا وعميقا قبل اتخاذ أى إجراء.>اليوم سوف تبدأ فى إدراك كيف أن بعض التغييرات المعتدلة فى نمط حياتك يمكن أن تساعدك على أن تعيش حياة أكثر صحة وأكثر سعادة. اتخذ قرار التخلى عن هذه العادة التى تعرف أنها مضرة لصحتك وسوف تجد القوة للتشبث به. أيضا، إذا كنت قد اتخذت بالفعل مثل هذه الخطوات، سوف تبدأ فى التمتع بثمار هذه التغييرات على صحتك.>موجة جديدة من الثقة تسيطر على تصرفاتك و كل ما تفعله اليوم. وسيتم حل المشكلات التى بدت غير قابلة للحل. مهارات الاتصال الخاصة بك ستخصع لتغيير جذرى، وسوف تكون قادرا بسهولة على إقناع الآخرين بوجهة نظرك.

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 23 يونيو 2016

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برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>الوقت قد حان لعمل التغيير المطلوب جدًا فى حياتك المهنية. لبعض الوقت كنت تعانى من شعور الركود فى الآونة الأخيرة، وفرصا جديدة ومثيرة تفتح اليوم وتحتاج إلى اتخاذ خطوة إيجابية نحو المجهول. هذا يمكن أن تساعد على تنشيط حياتك المهنية وأن تقطع أيضا شوطا طويلا نحو تخفيف التوتر المتصل بالعمل الذى أثر على صحتك فى الآونة الأخيرة.>اليوم مثالى لتنقية الأجواء وحل جميع القضايا العالقة فى علاقتك. هذه التنقية للأجواء هو ممارسة تشتد الحاجة إليها منذ فترة وأنت تعلم ذلك ورغم ذلك أجلتها طويلاً.>كتمك انفعالاتك الداخلية يؤثر سلبًا على صحتك، الألم يتركز فى بعض الأجزاء فى جسمك ولكن الاسترخاء ووالاستماع إلى بعض الموسيقى التأملية وسيكون لذلك تأثيرًا رائعا على روحك.>بعض المهام غير المتوقعة ستطلب منك اليوم ولكن لا تقلق. ستتعامل معها بشكل جيد للغاية وسوف تكسب قريبا الثناء من الجميع. أيا كان الوضع، سوف تكون قادرا على الاتصال مع المحيطين بك والارتقاء إلى مستوى المهمة.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 23/ 6/2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>قد تتعرض لخيانة من بعض الأصدقاء فى محيط العمل عليك الحذر وعدم إعطاء الثقة إلى من لا يستحقها فقط ركز على عملك. لديك العديد من الأفكار الرائعة المؤجلة من فترات طويلة عليك أن تبدأ فيها لا يوجد وقت لتضيعه.>تقابل صديق قديم أو شخص عزيز عليك بالصدفة ويسبب لك الكثير من السعادة ويعيد عليك ذكريات أيام جميلة مضت. لا تتورط فى علاقة حب قد تكون غير مناسبة لك وتندم عليها بعد فوات الأوان.>جدولك المزدحم اليوم يسبب لك الكثير من التوتر والعصبية والتى تنعكس بالسلب على صحتك الجسدية عليك أن تهدئ أعصابك ومن الممكن أن تمارس بعض تمارين التأمل فسوف تساعدك كثيرًا.>تقابل بعض المشكلات المفاجئة فى محيط العمل بسبب أشخاص لا يستحقون الثقة التى أعطيتها لهم عليك الحذر جيدًا. لا تنغمس فى علاقة حب غير مناسبة لمجرد شعور بالوحدة.

برج القوس حظك اليوم الخميس 23/ 6/2016

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برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>حياتك العملية متوازنة وسيتم تحديدها بشكل جيد المهارات الرائعة لديك وستحصل على العديد من الفرص لتتعلم أكثر وتبادل هذه المعرفة مع الآخرين أيضًا لكن ستكون هناك بعض الظروف غير المتوقعة التى قد تتسبب فى خسارة مالية فادحة لك.>قد يكون من الصعب بعض الشيء بالنسبة لك التواصل مع من تحبه اليوم، رغم قربك الشديد منه، لكن عدم نضج علاقتكما ستجعل هذا التواصل المباشر صعبًا، لذا من المهم أن تعرف نفسك جيدًا وتعرف كذلك شريكك جيدًا قبل أن تقرر الاقتراب منه.>قد تشعر أن حالتك الصحية خرجت عن نطاق السيطرة اليوم، خاصة مع افراطك فى العادات السيئة التى تنعكس سلبا على صحتك مثل التدخين والأكل غير الصحى بالإضافة إلى الكسل وهو ما يحتاج منك ثورة كاملة على نظام حياتك.>لا تترك أى فرصة للناس للتحكم فى اختياراتك أو التأثير على قراراتك التى اقتنعت بشكل كامل بأنها صحيحة ولكن حاول ان تتمتع بالمرونة وتسمع إلى صوت العقل.