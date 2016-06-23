أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"العمليات المشتركة" العراقية : داعش يحرق المنازل والممتلكات فى الفلوجة

Google+ Print
"العمليات المشتركة" العراقية : داعش يحرق المنازل والممتلكات فى الفلوجة "العمليات المشتركة" العراقية : داعش يحرق المنازل والممتلكات فى الفلوجة
عمد مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابى إلى حرق منازل مواطنين فى حى الجولان وفجروا جسر "الازركية" شمالى غربى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار باستخدام سيارة مفخخة.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء أمس الأربعاء، أن آخر ورقة استخدمها عناصر داعش، بعد خسارتهم لمعركة الفلوجة، حيث قاموا بحرق منازل وممتلكات عامة فى حى الجولان آخر ماتبقى تحت سيطرتهم بالمدينة فى محاولة يائسة لتوجيه اتهامات للقوات العراقية بقيامها بهذه الأفعال والنيل من سمعة "المعركة النظيفة" فى الفلوجة.. وأكدت أن القوات ستدخل الى حى الجولان وتقتلع الإرهابيين وتحافظ على ممتلكات أهل الفلوجة.

من جهة أخري، قالت مصادر محلية إن مسلحى تنظيم داعش شنوا هجوما على منطقة "الزركة" شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين عناصر داعش وقوات "الحشد الشعبي"، مما أسفر عن مقتل اربعة من الحشد الشعبى واصابة آخرين ومقتل اثنين من داعش وتدمير سيارة مسلحة برشاش أحادى تابعة للتنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية العراقية اغلقت الطريق الرابط بين تكريت ومحافظة كركوك بعد وصول تعزيزات عسكرية لطرد عناصر التنظيم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365