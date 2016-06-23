"العمليات المشتركة" العراقية : داعش يحرق المنازل والممتلكات فى الفلوجة

عمد مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابى إلى حرق منازل مواطنين فى حى الجولان وفجروا جسر "الازركية" شمالى غربى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار باستخدام سيارة مفخخة.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء أمس الأربعاء، أن آخر ورقة استخدمها عناصر داعش، بعد خسارتهم لمعركة الفلوجة، حيث قاموا بحرق منازل وممتلكات عامة فى حى الجولان آخر ماتبقى تحت سيطرتهم بالمدينة فى محاولة يائسة لتوجيه اتهامات للقوات العراقية بقيامها بهذه الأفعال والنيل من سمعة "المعركة النظيفة" فى الفلوجة.. وأكدت أن القوات ستدخل الى حى الجولان وتقتلع الإرهابيين وتحافظ على ممتلكات أهل الفلوجة.

من جهة أخري، قالت مصادر محلية إن مسلحى تنظيم داعش شنوا هجوما على منطقة "الزركة" شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين عناصر داعش وقوات "الحشد الشعبي"، مما أسفر عن مقتل اربعة من الحشد الشعبى واصابة آخرين ومقتل اثنين من داعش وتدمير سيارة مسلحة برشاش أحادى تابعة للتنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية العراقية اغلقت الطريق الرابط بين تكريت ومحافظة كركوك بعد وصول تعزيزات عسكرية لطرد عناصر التنظيم.

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