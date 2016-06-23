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ضبط قنابل صوتية مضيئة وصواريخ ألعاب نارية داخل مخزن بدون ترخيص بالمنيا

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ضبط قنابل صوتية مضيئة وصواريخ ألعاب نارية داخل مخزن بدون ترخيص بالمنيا ضبط قنابل صوتية مضيئة وصواريخ ألعاب نارية داخل مخزن بدون ترخيص بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث ، من ضبط مخزن بدون ترخيص بداخله كميه كبيرة من الألعاب النارية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات لضباط قسم مباحث التموين بقيام "محمد .ا"،23 سنه صاحب مخزن بدون ترخيص بإحدى قرى مركز المنيا وحيازته وعرضه للبيع كمية كبيرة من الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات، قامت حملة مشتركة من قسم مباحث التموين أسفرت عن ضبط 12 ألف و 630 علبة ألعاب نارية بداخل كمية من الصواريخ و1200 لفافة كبيرة الحجم بداخل كل لفافة كمية كبيرة من الألعاب النارية "بومب "و270 قطعة ألعاب نارية "قنابل صوتية مضيئة "و30 قطعة ألعاب نارية "صواريخ كبيره متعددة"، وبمواجهة المذكور أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7/16 أحوال مركز المنيا وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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