محمد بن زايد: الشباب طاقة خلاقة ومحرك فاعل لمسيرة التنمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين مساء أمس مجلس الإمارات للشباب ترافقهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب الذين قدموا لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني والتبريكات معهم بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من الخير والبركة وعلى شعب الإمارات بالرخاء والتقدم والرقي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله.

وأكد سموه خلال حديثه مع أعضاء مجلس شباب الإمارات أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، تولي فئة الشباب اهتماماً كبيراً وعناية خاصة باعتبارهم طاقة خلاقة ومحركاً فاعلاً لمسيرة التنمية وهم عماد نهضة الوطن وعدة حاضره ومستقبله. وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ثقة شعب الإمارات وقيادته بشبابه وطاقاتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم في تعزيز البناء الحضاري للدولة بمزيد من النمو والتقدم وتمكينهم من لعب أدوار قيادية في مسيرة والازدهار والتطور.

وأضاف سموه أن الشباب أثبتوا جدارتهم وعزيمتهم وإصرارهم وطاقاتهم الإيجابية من خلال المشاركة بفاعلية في طرح الأفكار والمبادرات والمشاريع في مختلف المجالات والتفاعل مع المستجدات ومواكبة التطورات وحسن التعامل معها وتوظيفها في خدمة الوطن.

أهداف

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الاستثمار الأمثل لقدرات الشباب بما يتوافق والأهداف العليا التي تسعى الدولة إلى تحقيقها نحو التميز والإبداع والابتكار، مشيراً سموه إلى أن مجلس الإمارات للشباب من المبادرات المهمة التي تسعى إلى خلق بيئة ملائمة لطرح الأفكار والمواضيع ذات العلاقة بقضايا الشباب ورؤيتهم وتطلعاتهم نحو الحاضر والمستقبل من أجل الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة تصب مع بقية الجهود الوطنية لصالح تقدم وطننا ورفعته. وأضاف سموه: «أنتم مستقبل الوطن ولديكم مسؤوليات مضاعفة خلال الفترة المقبلة في مواجهة التحديات برؤية طموحة تواكب نهضة وآمال هذا الوطن العزيز».

شكر

ومن جانبهم أعرب أعضاء مجلس شباب الإمارات عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ودورها في تشجيع الشباب على المضي في التميز وتحقيق طموحاتهم نحو مستقبلهم ومستقبل وطنهم مؤكدين تحملهم المسؤولية بالمشاركة في تنمية وتقدم الوطن في كافة المجالات.