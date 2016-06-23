إصابة 3 أشخاص إثر سقوط نخلة على سيارتهم فى قنا

أصيب 3 أشخاص إثر سقوط نخلة على سيارة كانوا يستقلونها أمام قرية الدير الشرقى بقنا. تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، بإصابة كل من "ياسر أحمد رفاعي 30 سنة وعبدالرحمن على 40 سنة ونجلاء حسين 42 سنة"، وجميعهم مقيمين قرية الدير الشرقى بقنا.

وأفادت التحريات أن المصابين تعرضوا لسقوط نخلة على سيارتهم التى كانوا يستقلونها أمام القرية على الطريق الزراعى، تم نقلهم لمستشفى قنا العام وتحويل المصاب الثانى لمستشفى أسيوط الجامعى.

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