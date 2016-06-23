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كوبر لـ في الجول: التصنيف؟ فزت على يونايتد وأرسنال وهذا طريق الصعود

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كوبر لـ في الجول: التصنيف؟ فزت على يونايتد وأرسنال وهذا طريق الصعود كوبر لـ في الجول: التصنيف؟ فزت على يونايتد وأرسنال وهذا طريق الصعود

"لعبت ضد مانشستر يونايتد وأرسنال، فلماذا أهتم بالتصنيف". هكذا يرى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إلغاء التصنيف الاستثنائي لتصفيات كأس العالم 2018.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاقتراح المقدم بإجراء تصنيف استثنائي آخر يوم 21 يونيو الجاري ليقع منتخب مصر ضمن فرق المستوى الثاني. ( اقرأ التفاصيل )

وقال كوبر لـFilGoal.com: "لا أشغل بالي بالتصنيف، ولم أهتم به أساسا".

وأوضح "لو كان التصنيف وضع منتخب مصر ضمن فرق المستوى الأول كان من الممكن أن ألعب في نفس المجموعة مع تونس أو نيجيريا أيضا، وكل الأسماء قوية".

كوبر أكمل "يجب أن يعرف الكل أن دراستي لأي منافس لا تتأثر بكونه ضمن المستوى الأول أو الرابع، الاستعداد للمنافس يكون بناء على نقاط قوته وضعفه".

واستدرك "عندما كنت ألعب في دوري أبطال أوروبا كنت أواجه فرقا قوية مثل مانشستر يونايتد وأرسنال وكنت أدرسها جيدا وأتغلب عليها".

وأتم كوبر "متفائل جدا بالصعود للمونديال، ويجب على كل الناس أن تتفائل أيضا".

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