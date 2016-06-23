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كيف سيتم سحب قرعة تصفيات المونديال

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كيف سيتم سحب قرعة تصفيات المونديال كيف سيتم سحب قرعة تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طريقة سحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2018، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

التصنيف سيكون كالتالي:

المستوى الأول يضم - بالترتيب - كل من الجزائر وكوت ديفوار وغانا والستغال وتونس.

أما التصنيف الثاني فضم كل من كاب فيردي سادسا، يليها والكونجو الديمقراطية ونيجيريا ومالي.

والتصنيف الثالث يضم الكاميرون والمغرب وغينيا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونجو.

أما التصنيف الرابع، فيضم أوغندا وبوركينا فاسو وزامبيا والجابون وليبيا.

وذكر الموقع الرسمي للكاف أن الفرق سوف يتم تقسيم المنتخبات الـ20 إلى 4 وعاءات حيث سيتم وضع 5 كرات في كل وعاء بناء على التصنيف.

وستبدأ القرعة بسحب منتخبات وعاء التصنيف الرابع أولا، حيث سيتم وضع الفريق الذي سيتم سحب كرته أولا في المجموعة الأولى.

وبعدها سيتم تحديد موقعه بالظبط في المجموعة بناء على وعاء آخر به 4 كرات بأرقام من 1 إلى 4.

وستسير القرعة بهذه الطريقة، حيث سيتم وضع صاحب الكرة الثانية من فرق التصنيف الرابع في المجموعة الثانية وبعدها سيتحدد مركزه بالظبط ثم الثالثة ثم الرابعة وأخيرا الخامسة.

بعدها سيبدأ سحب كرات وعاء فرق التصنيف الثالث بنفس الطريقة، ثم التصنيف الثاني وتنتهي القرعة بسحب كرات وعاء التصنيف الأول.

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