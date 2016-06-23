بالصور.. محافظ الإسماعيلية ورئيس قناة السويس يتناولان الإفطار مع أبناء دار الرحمة

حرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على إقامة مأدبة إفطار رمضانية لأبناء دار الرحمة لرعاية الأيتام على ضفاف بحيرة التمساح بنادى الفيروز.

حضر المأدبة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والأمير أبوزيد السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف والشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو العموم لمديريات التضامن الاجتماعى والقوى العاملة والزراعة والتموين والتجارة الداخلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفى حضور جميع أبناء دار رعاية الأيتام والمشرفين والقائمين على الدار، تم تناول الإفطار وسط فرحة وبهجة من جميع أبناء الدار.

وعقب تناول الإفطار أقيمت سهرة فنية رمضانية أحيتها فرقة السمسية بقيادة الفنان يحيى موللر، وقدمت عددا من الأغنيات التراثية التى تتغنى باسم الاسماعيلية وتاريخها النضالى.

وخلال الاحتفال أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن تقديم دعم مالى من الهيئة للدار بمبلغ 250 ألف جنيه نقدا كما تبرع رجل الأعمال خالد الجداوى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمبلغ عشرين ألف جنيه نقدا عيدية لأبناء الدار.

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية على دعمه الكامل ومساندته لهذه المؤسسة وخدمة أبنائها والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم ورعاية الموهوبين والمتميزين منهم، كما أصدر تعليمات للمسئولين عن إدارة الدار بتنظيم رحلة ترفيهية فى أقرب وقت ممكن لأبناء الدار على نفقة المحافظة والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم.



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قيادات الإسماعيلية أثناء الإفطار



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المحافظ ورئيس الهيئة ومدير الأمن



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المحافظ ومميش أثناء الإفطار



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جانب من إفطار دار الأيتام



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إفطار دار الأيتام وقيادات الإسماعيلية



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وكيل وزارة الأوقاف يتحدث للأيتام



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الفريق مميش يعلن دعم الدار بـ250 ألف جنيه



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صورة تذكارية للأيتام مع المحافظ



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الفريق مميش والمحافظ أثناء الإفطار



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فرقة السمسيمة تؤدى فقرات فنية عقب الإفطار



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صورة جماعية للأيتام مع قيادات الإسماعيلية

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