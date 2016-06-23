نادين نسيب نجيم هربت إلى تونس.. فكيف تصرف تيم حسن؟

صورة غير منشورة من كواليس مسلسل "نص يوم" الذي يتقاسم بطولته تيم حسن ونادين نسيب نجيم.

وتستمر "يارا" بخداع "ميار" وبعد أن يجدها في حلقة الأمس، تتمكن بدهائها من خداعه مرة ثانية، فيصدقها بسبب ضعفه أمامها، نتيجة حبه الكبير لها.

ولكن "يارا" تهرب هذه المرة منه إلى تونس، ولكن "ميار" ينجح بإكتشاف مكان وجودها ويلحقها إلى تونس.

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