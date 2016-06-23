آراء القراء على مسلسل"فوق مستوى الشبهات" في رأيك بالـ show: عمل راقي ويسرا أبدعت فيه

في محطة يومية مع زواية رأيك بالـ show ، التي يتواصل عبرها "سيدتي نت" مع القراء حول مسلسلات رمضان 2016، نقاش حول مسلسل "فوق مستوى الشبهات" الذي شهد عودة يسرا إلى دراما رمضان بعد عام من الغياب.

القراء أشادوا بالعمل، قصة وأداء وتمثيلاً، كما بالنجوم المشاركين فيه، وخصوصاً الممثلتين يسرا وشيرين رضا، مؤكدين أن مسلسل "فوق مستوى الشبهات" هو عمل راقي، وقصته جديدة لم يتم التطرق إليها في أي من الأعمال السابقة، مشددين على عنصر التشويق في هذا العمل.

مسلسل "فوق مستوى الشبهات" من إخراج هاني خليفة، وتأليف عبد الله حسن، وبطولة يسرا، ونجلاء بدر، وشيرين رضا، وزكي فطين عبد الوهاب، وأحمد حاتم، وسيد رجب.

كيف جاءت تعليقات القراء على مسلسل "فوق مستوى الشبهات"؟

- نور الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، وجدت أن مسلسل "فوق مستوى الشبهات" عمل جميل جداً، قصته رائعة وشيرين رضا ويسرا أبدعتا فيه، وأوضحت "مسلسل جميل ويسرا رائعة وشيرين مبدعة والقصة رهيبة. الكل أبدع في هذا المسلسل".

-محمد الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، أكد على نجاح مسلسل "فوق مستوى الشبهات"، مشيداً بأداء يسرا، وقال "المسلسل جميل جدا وكذلك أداء الفنانة يسرا فيه".

- هناء عبيد من المملكة العربية السعودية، أشارت إلى أن الفنانة يسرا عادت بقوة من خلال مسلسل "فوق مستوى الشبهات"، مؤكدة أنه عمل جيد وناجح، وأوضحت قائلة "مسلسل قوي وجميل ويشكل عودة موفقه للفنانة يسرا بعد عام من الانقطاع عن الدراما".

-سمير محمد عزت من الإمارات العربية المتحدة أشاد بمسلسل "فوق مستوى الشبهات" ووصفه بالعمل الرائع واعتبر أن قصته جديدة، وأداء الفنانة يسرا فيه مبدع، وقال " مسلسل فوق مستوى الشبهات رائع وملفت وقصته جديدة وغير متداولة سابقاً، وأداء يسرا فيه رائع وبمنتهى الرقي والروعة. أنه مسلسل جذاب وشيّق جدا".

-ماريا زكريا أكدت أن مسلسل "فوق مستوى الشبهات" هو الأفضل وأوضحت "مسلسل فوق مستوى الشبهات من أروع المسلسلات في رمضان".

-دولا عبّرت عن رأيها باقتضاب بمسلسل "فوق مستوى البهات وقالت "عمل وحش".

-ياسمين وصفت مسلسل "فوق مستوى الشبهات بـ "الممتاز" وأن الممثلة يسرا تجسّد فيه، كما في أعمالها السابقة شخصية اجتماعية معينة، وأوضحت "مسلسل ممتاز، حيث تجسد يسرا في كل عام شخصية مختلفة. وفي هذه السنة تقدم شخصيتين مختلفتين".

-أميرة عبّرت عن إعجابها بقصة مسلسل "فوق مستوى الشبهات" وقالت "قصة المسلسل حلوة".

-ماجد وصف مسلسل "فوق مستوى السبهات" بـ الممتاز جداً جداً.

-تيتو أكدت انها لم تشاهد مسلسل "فوق مستوى السبهات" .

-سهير أكدت على تميّز مسلسل "فوق مستوى الشبهات" كما على دور الممثلة يسرا فيه، وقالت " بصراحة مسلسل يسرا جميل جدا وهذه هي المرة الأولى الذي تقدم مثل هذا الدور. برافو يسرا مسلسل ممتاز جداً".

-نعيمة صادق أشادت بمسلسل "فوق مستوى الشبهات" وقالت" إنه مسلسل جميل جداً وقصته مثيرة ومشوقة".

-مايوشكا، عبّرت عن إعجابها بمسلسل "فوق مستوى الشبهات"، مبدية رأيها بأدوار الممثلين وخاصة دور شيرين رضا وقالت" دور يسرا يمثل الكثير من الشخصيات الموجودة في المجتمع، التي يكون ظاهرها شيء وباطنها مختلف تماماً. مسلسل "فوق مستوى الشبهات" هو الافضل في رمضان، ودور شيرين رضا يكشف أنها ممثلة ممتازة . كل الشخصيات أتقنت أدوارها".

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