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ميشيل اوباما تنضم الى تطبيق "سناب شات"

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الخميس 23-06-2016 01:34

انضمت السيدة الأولى ميشيل أوباما Michelle Obama إلى تطبيق التراسل المصور الشهير "سناب شات"، للترويج لجولتها المقبلة إلى ليبيريا والمغرب وإسبانيا لتشجيع تعليم الفتيات.

وقال البيت الأبيض إن حساب ميشيل أوباما سيجري استخدامه لمنح الشباب طريقة ممتعة لمتابعة جولتها مع ابنتيها ماليا وساشا لدعم تعليم الفتيات، إحدى القضايا الرئيسية لسيدة أمريكا الأولى.

وستبدأ ميشيل جولتها في نهاية يونيو الجاري.

وفي أول تدونية لها على تطبيق سناب شات، نشرت ميشيل صورة سيلفي مصحوبة بعنوان "مهلاً! انظر من انضم للتو لسناب شات".

يشار الى ان لميشيل بالفعل 4.6 مليون متابع على تويتر وخمسة ملايين على إنستقرام.

 

 

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