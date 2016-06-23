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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 23 يونيو 2016

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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 23 يونيو 2016 حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 23 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>الوقت قد حان لعمل التغيير المطلوب جدًا فى حياتك المهنية. لبعض الوقت كنت تعانى من شعور الركود فى الآونة الأخيرة، وفرصا جديدة ومثيرة تفتح اليوم وتحتاج إلى اتخاذ خطوة إيجابية نحو المجهول. هذا يمكن أن تساعد على تنشيط حياتك المهنية وأن تقطع أيضا شوطا طويلا نحو تخفيف التوتر المتصل بالعمل الذى أثر على صحتك فى الآونة الأخيرة.

على الصعيد العاطفى:


>اليوم مثالى لتنقية الأجواء وحل جميع القضايا العالقة فى علاقتك. هذه التنقية للأجواء هو ممارسة تشتد الحاجة إليها منذ فترة وأنت تعلم ذلك ورغم ذلك أجلتها طويلاً.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>كتمك انفعالاتك الداخلية يؤثر سلبًا على صحتك، الألم يتركز فى بعض الأجزاء فى جسمك ولكن الاسترخاء ووالاستماع إلى بعض الموسيقى التأملية وسيكون لذلك تأثيرًا رائعا على روحك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>بعض المهام غير المتوقعة ستطلب منك اليوم ولكن لا تقلق. ستتعامل معها بشكل جيد للغاية وسوف تكسب قريبا الثناء من الجميع. أيا كان الوضع، سوف تكون قادرا على الاتصال مع المحيطين بك والارتقاء إلى مستوى المهمة.

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مصر 365

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