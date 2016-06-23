حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 23 يونيو 2016



>برج الجوزاء على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفى:



>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>من المرجح أن تنفتح لك على الجبهة المهنية اليوم فرصا عظيمة. يمكنك الحصول على عرض عمل رائع كنت تنتظره بفارغ الصبر وأخيرا يأتى من خلال مساعدة شخص غير متوقع تمامًا بالنسبة لك.>أنت فى الطريق لاكتشاف بعد جديد فى علاقتك. سلوك شريكك كان محيرا جدا فى الآونة الأخيرة، ولكن اليوم التفسيرات سوف تصبح متاحة. والأمر متروك لك فى ما تفعله مع هذه المعلومات. فإنه من المستحسن أن تفكر طويلا وعميقا قبل اتخاذ أى إجراء.>اليوم سوف تبدأ فى إدراك كيف أن بعض التغييرات المعتدلة فى نمط حياتك يمكن أن تساعدك على أن تعيش حياة أكثر صحة وأكثر سعادة. اتخذ قرار التخلى عن هذه العادة التى تعرف أنها مضرة لصحتك وسوف تجد القوة للتشبث به. أيضا، إذا كنت قد اتخذت بالفعل مثل هذه الخطوات، سوف تبدأ فى التمتع بثمار هذه التغييرات على صحتك.>موجة جديدة من الثقة تسيطر على تصرفاتك و كل ما تفعله اليوم. وسيتم حل المشكلات التى بدت غير قابلة للحل. مهارات الاتصال الخاصة بك ستخصع لتغيير جذرى، وسوف تكون قادرا بسهولة على إقناع الآخرين بوجهة نظرك.