حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 23 يونيو 2016



>برج الثور على الصعيد المهني:

>تحسين قدراتك على الاتصال يمنحك ميزة مهمة فى العمل، ويجب استخدام هذه المهارة بحكمة فى هذه المرحلة من الزمن. عملك يمنحك شعورًا بالرضا اليوم. على الصعيد العاطفى:

>يبدو أن لديك ما يكفى من العلاقات القصيرة التى بدأت تصيبك بالملل، وتجعلك تشعر أنه حان وقت التفكير فى الاستقرار فى علاقة لا يمكنك مقاومتها.ㅤ برج الثور على الصعيد الصحي:

>انت فى صحة جيدة الصحة. ولكن عليك أن تكون حذرا من الطقس المتغير، خاصة أن لديك مشكلات مع الجيوب الأنفية وهى الآن فى مرحلة حادة فاحرص على التواجد فى مكان بعيد عن الغبار توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>مما لا شك فيه أن عليك أن تعتنى بنفسك وترعى صحتك اليوم فالنجوم تحذر من سوء الصحة اليوم. تجنب الطعام البارد أو المثلج. إذا كان لديك حالة طبية، واتخذ احتياطات اضافية. ماليا ستكون مستقرًا اليوم ومع ذلك، فمن الأفضل الامتناع عن القيام باستثمارات كبيرة اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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