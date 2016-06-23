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برج الميزان حظك اليوم الخميس 23/6 /2016

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 23/6 /2016 برج الميزان حظك اليوم الخميس 23/6 /2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>تنتظر كثير من لتغيرات فى صعيد العمل على المستوى المادى، وتواجه مجموعة من العقبات التى تمنعك عن تنفيذ أفكارك مما يزيد من شعورك بالإحباط والشعور بالحاجة إلى الابتعاد عن أجواء العمل لفترة طويلة، بالرغم من حماسك الداخلى إلا أن الأجواء المحيطة بك، تعطيك قدر كبير من الطاقة السلبية، حاول ألا تستسلم لهذه الحالة وتخلص منها سريعاً.

على الصعيد العاطفى:


>التواجد فى أماكن تحمل ذكريات خاصة فى قلبك، و رؤية أشخاص لم تراهم منذ فترة طويلة تجعلك فى حالة من السعادة البالغة و تسترجع ذكريات طويلة مثلت فترة هامة فى حياتك، تعيد تفكيرك فى عدد من الأمور الشخصية، كما تعيد التفكير فى عدد من المواقف التى مرت عليك سابقاً دون أن أثراً بارزاً، على عكس هذه الأيام.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>الشعور الدائم بالإجهاد وعلامات الإرهاق التى تظهر على وجهك تأتى بسبب الإجهاد الذهنى الذى يسيطر عليك هذه الفترة، أنت فى حاجة دائماً للراحة، لأنك من الشخصيات التى لا تتوقف عن التفكير، فهى تعتبر عقلها آلة تعمل بالطاقة المتجددة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من التأهب والانتظار لتصليح عدد من الأمور المادية، و الحنين إلى ذكريات تربطك بأماكن و أشخاص بعينهم و اللقاء بهم تقودك إلى سعادة حقيقية لم تشعر بها منذ فترة.

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مصر 365

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