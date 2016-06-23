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برج القوس حظك اليوم الخميس 23/ 6/2016

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برج القوس حظك اليوم الخميس 23/ 6/2016 برج القوس حظك اليوم الخميس 23/ 6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>حياتك العملية متوازنة وسيتم تحديدها بشكل جيد المهارات الرائعة لديك وستحصل على العديد من الفرص لتتعلم أكثر وتبادل هذه المعرفة مع الآخرين أيضًا لكن ستكون هناك بعض الظروف غير المتوقعة التى قد تتسبب فى خسارة مالية فادحة لك.

على الصعيد العاطفي:


>قد يكون من الصعب بعض الشيء بالنسبة لك التواصل مع من تحبه اليوم، رغم قربك الشديد منه، لكن عدم نضج علاقتكما ستجعل هذا التواصل المباشر صعبًا، لذا من المهم أن تعرف نفسك جيدًا وتعرف كذلك شريكك جيدًا قبل أن تقرر الاقتراب منه.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>قد تشعر أن حالتك الصحية خرجت عن نطاق السيطرة اليوم، خاصة مع افراطك فى العادات السيئة التى تنعكس سلبا على صحتك مثل التدخين والأكل غير الصحى بالإضافة إلى الكسل وهو ما يحتاج منك ثورة كاملة على نظام حياتك.
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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>لا تترك أى فرصة للناس للتحكم فى اختياراتك أو التأثير على قراراتك التى اقتنعت بشكل كامل بأنها صحيحة ولكن حاول ان تتمتع بالمرونة وتسمع إلى صوت العقل.

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مصر 365

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