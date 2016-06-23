أخبار عاجلة

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الخميس 23\6\2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الخميس 23\6\2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 23\6\2016

على الصعيد المهنى:


>الوضع الآن فى عملك أكثر راحة من الفترات السابقة، حاول أن تحافظ عليه بالجهد المبذول دائمًا، كنت تبحث عن فرصة عمل جديدة فى الفترة الماضية، من الأفضل أن تُصرف نظر عن الدخول فى مجال عملك غير مجالك الأصلى، الوقت مناسب كى تجتهد أكثر فى عملك لتصل إلى الترقية التى كنت تحلم بها.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:


>علاقتك بشريكك تسير بشكل جيد، إذا كان بينكما خلاف فمن الضرورى حل هذه الخلافات فيما بينكم دون اللجوء إلى أحد خارجكما سيكون أفضل، بعض الصفات فى شريك حياتك تثير قلقك من المراحل المقبلة بينكما، لذا حاول أن تهدأ وتتناقش معه بهدوء فيما تخشى منه، حتى لا تزداد الخلافات.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>منذ شهرين وأنت تمارس الرياضات الخفيفة مثل المشى والجرى، هذه الرياضات تحسن صحتك بشكل ملحوظ حاول أن تسير على نظام غذائى بجانب ممارسة هذه الرياضات، فصحتك تحتاج إلى ممارسة الأمور الصحية بشكل دائم، حاول أن تبتعد عن تناول الطعام الذى يحتوى على كميات كبيرة من التوابل فهذا سيؤثر على معدتك مستقبلا.
>


>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>ادخار القليل من راتبك الشهرى بشكل دائم سيفيدك فيما بعد، عليك أن تدير الأمور فى عقلك بالشكل الكافِ حتى لا تقع فى ضائقة مالية أو تضطر إلى الاقتراض الذى لا تقوى فيما بعد على سداده، كن هادئًا ولا تجعل تصرفات الآخرين تؤثر عليك سلبًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى