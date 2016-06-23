برج العقرب حظك اليوم الخميس 23\6\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>الوضع الآن فى عملك أكثر راحة من الفترات السابقة، حاول أن تحافظ عليه بالجهد المبذول دائمًا، كنت تبحث عن فرصة عمل جديدة فى الفترة الماضية، من الأفضل أن تُصرف نظر عن الدخول فى مجال عملك غير مجالك الأصلى، الوقت مناسب كى تجتهد أكثر فى عملك لتصل إلى الترقية التى كنت تحلم بها.>علاقتك بشريكك تسير بشكل جيد، إذا كان بينكما خلاف فمن الضرورى حل هذه الخلافات فيما بينكم دون اللجوء إلى أحد خارجكما سيكون أفضل، بعض الصفات فى شريك حياتك تثير قلقك من المراحل المقبلة بينكما، لذا حاول أن تهدأ وتتناقش معه بهدوء فيما تخشى منه، حتى لا تزداد الخلافات.>منذ شهرين وأنت تمارس الرياضات الخفيفة مثل المشى والجرى، هذه الرياضات تحسن صحتك بشكل ملحوظ حاول أن تسير على نظام غذائى بجانب ممارسة هذه الرياضات، فصحتك تحتاج إلى ممارسة الأمور الصحية بشكل دائم، حاول أن تبتعد عن تناول الطعام الذى يحتوى على كميات كبيرة من التوابل فهذا سيؤثر على معدتك مستقبلا.>ادخار القليل من راتبك الشهرى بشكل دائم سيفيدك فيما بعد، عليك أن تدير الأمور فى عقلك بالشكل الكافِ حتى لا تقع فى ضائقة مالية أو تضطر إلى الاقتراض الذى لا تقوى فيما بعد على سداده، كن هادئًا ولا تجعل تصرفات الآخرين تؤثر عليك سلبًا.