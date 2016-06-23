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برج السرطان حظك اليوم الخميس 23/6 / 2016

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 23/6 / 2016 برج السرطان حظك اليوم الخميس 23/6 / 2016

على الصعيد المهنى ..


>يتوقع علماء الفلك أن هناك أزمة طارئة ستمر بها خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن عليك أن تعيد ترتيب أوراقك، وأن تهتم بعلاقتك بالزملاء ومديرك فى العمل حتى لا يكون لهذا تأثير سلبى عليك فيما بعد.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب غير مستقرة تماماً عليك فقط أن تهتم به وتستمع إليه حتى تعرف ما يجعله غير سعيد، كذلك يفضل أن تهتم بجلساتكما الخاصة التى سيكون لها مردود جيد عليك إذا استمعت إلى كل هذه النصائح وقمت بالتركيز فبها.

على الصعيد الصحى..


>ربما يكون هناك أزمة صحية طارئة، ولكن الاطباء ينصحوك بأن تهتم بالكثير من النصائح أهمها الحصول على قسط وافِ من الراحة يومياً وكذلك ممارسة الرياضة التى من شأنها أن تجعل صحتك أفضل فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة الماضية شهدت الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالأصدقاء والعائلة، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك علاقة جديدة فى الأفق ستغير كثيراً من شكل حياتك بالكامل.

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مصر 365

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