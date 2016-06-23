برج الحوت حظك اليوم الخميس 23/ 6/ 2016

برج الحوت على الصعيد المهنى ..

برج الحوت على الصعيد الصحى..

على الصعيد العاطفى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>على الرغم من أن هناك بعض الأزمات التى كانت تتعلق بوضعك فى العمل مؤخراً، إلا أنك كنت قادر على تجاوزها بحكمة وصبر، لا تجعل الأزمات تؤثر عليك سلباً وحاول أن تتمسك بهذه الطريقة فى معالجة الأمور الخاصة بك.>الحصول على عدد ساعات كافية من النوم هو أهم النصائح التى يوصى بها الأطباء، كذلك يفضل أن تتخلص من القلق والتوتر الذين كانوا حلفاء لك فى المرحلة المقبلة، كن أكثر هدوءاً وتعامل مع الأمور بشكل أفضل، ولا تجعل حياتك عرضة لأى أزمات.>علاقتك بالحبيب مستقرة جداً، فقط كل ما هو عليك أن تهتم به أكثر من ذلك، وساعده على تجاوز هذه المرحلة الحرجة من حياته، كذلك يفضل أن تكون إلى جواره أطول فترة ممكنة.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التطورات على مستوى العائلة، كما أن هذا الشهر تحديداً سيكون به أحداث حافلة تتعلق بعلاقتك بالحبيب. العمل وقد تحقق الكثير من المكاسب المادية المفاجئة