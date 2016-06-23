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برج الدلو حظك اليوم الخميس 23\6\2016

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 23\6\2016 برج الدلو حظك اليوم الخميس 23\6\2016

على الصعيد المهنى:


>فرصة عمل جديدة تنتظرك لكنها فى مجال جديد عليك، إذا قررت أن تستغل هذه الفرصة فمن الأفضل أن تبحث عنها فى الخارج، البحث عن فرصة عمل بعيدة عن عملك الحالى سيكون أمر مناسب، أمورك المادية تسير بشكل جيد هذه الأيام حاول أن تبحث عن فرص مختلفة لكسب المال.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:


>علاقة قديمة ستعود إليها اليوم، قد راودك الحنين إلى هذه العلاقة منذ فترة كبيرة، لكنك اليوم ستحول هذا الحنين إلى واقع، لا تكرر أسباب فشل العلاقة السابقة هذه المرة، فقد تكون العواقب هذه المرة وخيمة بشكل غير مسبوق، الوضع الآن غير مريح لك حاول أن تلجأ إلى أحد أصدقاؤك كى يساعدك على تخطى الأزمة.

برج الدلو على الصعيد الصحى:


>بعض الآلام فى معدتك تصيبك اليوم وتجعلك غير قادرًا على ممارسة عملك بشكل طبيعى، استشارة الطبيب هذه المرة سيكون مفيدًا لك حتى لا يتطور الأمر مع الوقت وتشعر بالإعياء أكثر، صحتك هذه الأيام غير جيدة لذا يجب أن تُنظم طبيعة طعامك وتسير على نظام غذائى بسيط ومفيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الجلوس مع أصدقاؤك والفضفضة إليهم سيكون مجديًا لك، أنت تعانى من الكثير من الأمور التى تجعلك بحاجة إلى الجلوس مع أحد المقربين إليك والفضفضة معه، اجتنب كل ما شجعلك تشعر بالضيق حتى لا تدخل فى مرحلة اكتئاب مزمنة، الصبر سيعلمك الكثير.

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مصر 365

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