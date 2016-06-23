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حظك اليوم برج الأسد الخميس 23/ 6/2016

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 23/ 6/2016 حظك اليوم برج الأسد الخميس 23/ 6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>قد تتعرض لخيانة من بعض الأصدقاء فى محيط العمل عليك الحذر وعدم إعطاء الثقة إلى من لا يستحقها فقط ركز على عملك. لديك العديد من الأفكار الرائعة المؤجلة من فترات طويلة عليك أن تبدأ فيها لا يوجد وقت لتضيعه.

على الصعيد العاطفى:


>تقابل صديق قديم أو شخص عزيز عليك بالصدفة ويسبب لك الكثير من السعادة ويعيد عليك ذكريات أيام جميلة مضت. لا تتورط فى علاقة حب قد تكون غير مناسبة لك وتندم عليها بعد فوات الأوان.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>جدولك المزدحم اليوم يسبب لك الكثير من التوتر والعصبية والتى تنعكس بالسلب على صحتك الجسدية عليك أن تهدئ أعصابك ومن الممكن أن تمارس بعض تمارين التأمل فسوف تساعدك كثيرًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>تقابل بعض المشكلات المفاجئة فى محيط العمل بسبب أشخاص لا يستحقون الثقة التى أعطيتها لهم عليك الحذر جيدًا. لا تنغمس فى علاقة حب غير مناسبة لمجرد شعور بالوحدة.

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مصر 365

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