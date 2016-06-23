استنشاق "الروز مارى" و"اللافندر" يرفع تركيز طلاب الثانوية العامة.. من غير فطار

يستمر ماراثون امتحانات الثانوية العامة وسط توتر وقلق شديد من الطلاب والأهل، خاصة خوف الأمهات على أبنائها من الصيام وعدم قدرتهم على التركيز فى الامتحانات.

ولضمان مستوى تركيز مناسب للطلاب فى الصيام قدم الدكتور "أسامة فكرى" رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء وأخصائى الجهاز الهضمى والكبد، قائلا: "الصيام وقت الامتحانات يؤدى إلى قلة التركيز عند الطلاب خاصة مع عدم تناول كميات كافية من المياه وهو ما يؤدى إلى الجفاف وقلة انخفاض نسبة السكر فى الدم، والتغلب على هذه المشكلة أمر سهل، يمكن تطبيقه فى السحور".

وأضاف، "على الأم الاهتمام بالأطعمة التى تحتوى على الأوميجا 3 والمتوفرة فى الأسماك بالإضافة إلى الوجبات التى تحتوى على الخضروات والفواكة والتى تساعد الجسم على الحفاظ على المياه وتبعد عنه الجفاف وهو ما يزيد من تركيز الطلاب، وهناك مجموعة من المشروبات التى يمكن أن يتناولها الطالب خلال فترة الإفطار مثل مشروب النعناع حيث يساعد على زيادة تركيز الطالب ويمكن تناوله مع وجبة السحور".

وتابع الدكتور "أسامة" قائلا: "يمكن استنشاق رائحة الروز مارى واللافندر أثناء الصيام فى الصباح قبل دخول الامتحان لزيادة تركيز الطالب، وتناول عصير الليمون فى المساء ليساعده على الاستذكار جيدا".

>وحذر الدكتور "أسامة فكرى" الطلاب من تناول كميات كبيرة من الماء على السحور ظننا منهم أن هذه الخطوة تحميهم من الجفاف وضعف التركيز، ولكن الحقيقة أن الجسم لا يحتفظ بكل هذه الكميات وسرعان ما يتخلص منها ويفضل توزيعها على مدار ساعات الفطار.

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