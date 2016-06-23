بالفيديو والصور.. وصول رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لحفل سحور طلاب جامعة القاهرة

وصل منذ قليل، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إلى جامعة القاهرة، لحضور السحور الخاص بالطلاب، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وقد أنهت جامعة القاهرة استعداداتها الخاصة بالسحور الجماعى الذى تنظمه لطلابها اليوم، ويشهد حضور 10 آلاف طالب تم تسجيلهم بالفعل، بتكلفة تصل لـ 100 ألف جنيه، تحت رعاية حديد المصريين لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذى تكفل بجميع تكاليف الحفل كاملة.

وتشهد الاحتفالية تواجد 11عربة "فول"، و5 عربات "سجق وكبدة"، بحضور كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وحلمى النمنم وزير الثقافة، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



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ـ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والدكتور جابر نصار فى سحور جامعة القاهرة



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الدكتور عادل عدوى بجوار أحمد أبو هشيمة



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قيادات جامعة القاهرة فى حفل السحور



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جانب من حفل السحور



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عمرو موسى والدكتور جابر نصار وأحمد أبو هشيمة وعادل عدوى



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سحور جامعة القاهرة

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