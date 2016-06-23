طرح 3900 رأس ماشية و29 ألف طن لحوم بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى،بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،إن محاجر الهيئة استقبلت 2885 رأس من العجول الحية من السودان، وأوكرانيا، بالإضافة إلى 1080 جمال حية قادمة من إثيوبيا ذبيح فورى تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان،خاصة مع زيادة الطلب على اللحوم الحمراء .

وأكد رئيس الحجر البيطرى،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه يتم حاليًا طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بالأسواق التى تم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة،منها 9897 طن لحوم مجمدة، و1876 طن دواجن،و13 ألف طن أسماك ، و4288 طن من منتجات الألبان،تم استيرادها الخارج.

وأكد رئيس الحجر البيطرى،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه يتم حاليًا طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بالأسواق التى تم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة،بالإضافة إلى وصول عدد من الشحنات الحية خلال الأيام المقبلة تطرح فى الأسواق، وذلك بعد انتهاء اللجان البيطرية من فحص ومتابعة الشحنات الواردة لمصر فى بلد المنشأ،والتأكد من سلامتها،تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الأمراض لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار.

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