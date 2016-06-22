بالصور: بيان صادم من هيئة دفاع النجم أحمد عز عن حبسه ثلاث سنوات

كشفت هيئة الدفاع عن الفنان أحمد عز عن مفاجأة كبرى فيما يتعلق بالحكم بحبسه ثلاث سنوات بقضية سبه وقذفه للفنانة زينة، بعدما أصدرت بياناً أكد أن عز لم يخطر بالقضية أساساً وأن الحكم الصادر بحقه غيابي، رغم أنه تواجد في المحكمة بنفس اليوم، ولكن لم يخطره أحد بوجود قضية، وعلم بالحكم من المواقع الاخبارية!!

البيان الرسمي الصادر عن هيئة دفاع أحمد عز أكد أنه لم يتم إعلامه بالقضية ، وذلك رغم كونه مشهوراَ وعنوانه يستدل عليه بسهولة، وأنهم تفاجأوا بالخبر من المواقع الإلكترونية والصحف المصرية، وظنوا أن الأمر مجرد إشاعة من سيل الأخبار الكاذبة المتداولة حول الفنان الشهير بهدف الإساءة لسمعته، ولكن بعد الاستعلام تبيّن أنّ الحكم حقيقي مع العلم بأن الفنان أحمد عز لم يخطر هو أو أي من أفراد هيئة الدفاع عنه بإخطار مسجل من المحكمة، وهو ما يعد مخالفة لصحيح القانون.

وبعدما أبدت هيئة الدفاع احترامها للقضاء المصري وأحكامه ، تساءلت عن المستفيد من عدم إخطار الفنان أحمد عز بالقضية منذ بدايتها، وكيف تمت اجراءات المحاكمة رغم أن عنوانه معروف للجميع وتتداوله المحاكم بعدة قضايا، وأكد البيان أن البلاغ وكل ما جرى في المحاكمة "أمور كيدية" .

كما أكد البيان تمسّك الفنان أحمد عز بعدم الاعتراف بنسب طفلي الفنانة زينة له، وعدم زواجه منها رسمياً أو عرفياً، وبالوقت نفسه احترامه لأحكام القضاء حتى وإن كانت في غير صالحه.

وعلقت سارة درويش محامية أحمد عز، على البيان المنسوب إليها وإلى هيئة دفاع عز قائلة: أنا عارفه أنكم كجمهور زهقتوا من الكلام، والله وإحنا كمان لكن أحنا مش ساكتين.. ومش هنسكت طول ما عز ثابت علي موقفه وطول ما هو متأكد أنه ما تجوزش المدعية دي، وطول ما هو عارف مين الأب الحقيقي للأولاد طول ما احنا هنكون في ضهره.. وربنا مطلع وأكيد كم الظلم ده مش هيطول.. الله المستعان".

يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر، قضت بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة زينة، وتغريمه 15 ألف جنيه.