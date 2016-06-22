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بالفيديو: هل حاولت ميريهان حسين الانتحار بسبب رامز جلال؟

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الأربعاء 22-06-2016 14:56

تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الممثلة الشابة ميريهان حسين ، بعدما حاولت الانتحار في حلقة الأمس من برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار"، وأطلقت مئات التغريدات الداعمة لها رغم توجيهها عبارات سب وقذف قاسية بحق رامز جلال ومحاولاتها المتكررة للاعتداء عليه بالضرب، ورددوا معها مقولتها الشهيرة لرامز .. أنت مجنون روح اتعالج!!
حلقة الأمس شهدت تطوراً في اساءة رامز لضيوفه بالبرنامج وخاصة السيدات، فانطلاقا من المقدمة التي ركزت تقريباً على قضية ميريهان الشهيرة مع كمين الشرطة المصرية، توقف عدد كبير من رواد موقع تويتر أمام تعليقات رامز المسيئة بخصوص طلب ميريهان دخول التواليت وبقاءها أكثر من 40 دقيقة، خاصة وأن مقدم البرنامج قدم ايحاءات أثارت نفور عدد كبير من المشاهدين.
المقلب نفسه أثار تعاطف عدد كبير من الجمهور مع ميريهان فقد بادرت بالاطمئنان على مرافقتها، كما امتلكت الوعي لتمنع الحضور من محاولة اطفاء الحريق بالماء حتى لا يتفاقم الماس الكهربائي، وحافظت طوال الوقت على رغبتها بألا يمسها أي شخص، وعندما اكتشفت حقيقة المقلب كادت أن تقفز من فوق سور أعلى طوابق البرج، وبعدها انهالت على رامز بالسب والقذف، وبدا واضحاً أن المخرج قام بحذف لقطات عديدة، لتعود بعدها ميريهان وتقول لرامز : أنت مجنون منك لله روح اتعالج.
شاهد رد فعل ميرهان حسين بعد معرفتها بحقيقة مقلب رامز جلال

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سيدتي

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