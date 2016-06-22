حنان مطاوع نجمة مسلسل "ونوس" تكشف أسرار "أولاد انشراح"

القاهرة_عمرو رضا

أكدت الممثلة حنان مطاوع سعادتها بالمشاركة ضمن فريق نجوم مسلسل "ونوس" مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وكشفت عن مجموعة خاصة تم تأسيسها على تطبيق الواتس أب تجمعها باشقائها في المسلسل، اطلقت عليها جروب "أولاد انشراح" وهو اسم والدتهم في العمل الفنانة هالة صدقي.

حنان ابنة النجمين كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، حلت ضيفة على الاعلامية ريهام السهلي ببرنامج "يوم بيوم" بقناة النهار اليوم، وتحدثت عن كواليس تصوير مسلسل "ونوس"، وقالت أنها وافقت على قبول العمل فور العرض عليها رغم "خضتها" من دور نرمين، لأنه مكتوب بصورة مأساوية ولكن المطلوب تقديمها بشكل طبيعي.

أضافت أنها طلبت ارتداء نظارة طوال الممثل، وقالت إنّ فريق العمل خضع لبروفات ترابيزة مثل المسرح، للوصول للشكل النهائي لكل شخصية داخل العمل، وتواجد الاستاذ يحيى الفخراني واجتهاده وقلقه ومذاكرته للدور، علمنا جميعا التواضع والاجتهاد.

وكشفت عن سر كبير بتأكيدها أن النجم الكبير يحيى الفخراني لا يتدخل في عمل ابنه المخرج شادي، قائلة إن المخرج مهيمن على العمل تماما يقبل كل الاقتراحات من فريق العمل بأكمله ولكن القرار الأخير له.

كما وعدت حنان جمهورها بتطورات مدهشة في أحداث المسلسل بدءاً من الحلقة العشرين، وقالت إن المسلسل مناسب تماماً للعرض في شهر رمضان، لأن كل شخص منا يواجه "ونوسه".

وأكدت أن سر نجاح المسلسل في العلاقات المتينة بين فريق العمل، وقالت: تعرفت للمرة الأولى على أشقائي داخل العمل مع بدء التصوير، ولكن ارتبطنا ببعض جدا داخل "بيت انشراح" ولدينا جروب على الواتس اب و نكتب لبعض يوميا أثناء عرض المسلسل.