ممثل سعودي يرد على الاتهامات بفبركة برنامج "الصدمة"

نفى الممثل السعودي الشاب حسن محمد راجح الشهير بـ"الشنب"، والذي اتهمه الإعلامي والمذيع السعودي حسام الحارثي بالتمثيل والمشاركة في "فبركة" إحدى حلقات برنامج "الصدمة" الذي يعرض في رمضان على شاشة mbc، كل الاتهامات الموجهة إليه موضحاً أن الأمر مجرد صدفة وسوء فهم من حسام الحارثي.

وأكد أنه ليس هناك أي فبركة في الحلقة التي شارك فيها، مشدداً على أنه لم يضع ولا نقطة مكياج في وجهه وقت تصوير حلقة "الصدمة"، وتابع: "في "الصدمة" كنت بدون مكياج، حيث كنت متوضئاً قبلها مباشرة وصليت العصر، والله شاهد على صدق كلامي".

وقال حسن "الشنب" في تصريح خاص لـ "سيدتي نت": "عملت مع حسام الحارثي في تصوير إعلان مسلسل بعد تصوير حلقة برنامج "الصدمة" بحوالي شهرين أو ثلاثة، وشاركت مع حسام في مشهد واحد تقريباً. حيث أنني وفور الانتهاء من حلقة "الصدمة" تحدثت مع المسؤولين على الإنتاج ومخرج البرنامج وطلبت منهم أن أشارك معهم في أي عمل فني أو على اليوتيوب لأنني ممثل وأبحث عن فرصة وتركت لهم رقم جوالي وبالفعل تواصلوا معي بعدها بأكثر من شهرين".

وأضاف: "أوضحت للإعلامي حسام الحارثي أنه ليس هناك فبركة بحلقة برنامج "الصدمة"، وقلت له الله يسامحك، وبعد ذلك قام بحذف تغريدته على حسابه بتويتر. وفيما يتعلق بمجال التمثيل كان هناك بعد المفاوضات لمشاركتي في عدة أعمال فنية ولكن لم تتم حتى الآن".

وكان الإعلامي حسام الحارثي قد أعلن مؤخراً في عدة تدوينات على تويتر فبركة إحدى حلقات برنامج "الصدمة"، مبيناً أن أحد المواطنين ظهر بشخصية مصدوم وهو بالحقيقة ممثل محترف عمل معه بصورة مباشرة وقال عنه: "ممثل (اكسترا) وحاط ميك اب و يظهر على انه مواطن مصدوم. أعلم هذا لأنه شارك معي سابقاً في مشهد مع نفس المنتج". ولكنه حذف التغريدة بعدها بساعات.

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