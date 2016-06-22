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بالفيديو: أنريكي إيغليسياس يتعرض لهجوم رومنسي على المسرح

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الأربعاء 22-06-2016 17:19

أقدمت فتاة عشرينية على اقتحام خشبة المسرح خلال حفل النجم العالمي إنريكي إيغليسياس Enrique Iglesias الأخير.

وفي التفاصيل أنه أثناء انشغال النجم بالغناء، اقتحمت شابة المسرح، وقامت بمعانقته والتشبّث به، قبل أن يُبادر الأمن الخاص إلى حمايته ومحاولة إبعاد الفتاة عنه باستخدام القوّة.

واللافت أنّ الفتاة رفضت الاستسلام، ولم تفلت النجم، وظلت تحتضنه بكلّ ما تملك من قوّة .

 

 

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