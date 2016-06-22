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بالصور.. جابر نصار يتفقد الاستعدادات النهائية لسحور جامعة القاهرة

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بالصور.. جابر نصار يتفقد الاستعدادات النهائية لسحور جامعة القاهرة بالصور.. جابر نصار يتفقد الاستعدادات النهائية لسحور جامعة القاهرة
تفقد منذ قليل، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الاستعدادات الأخيرة لحفل سحور جامعة القاهرة، الذى سيشهد حضور 10 آلاف طالب تم تسجيلهم بالفعل، بتكلفة تصل لـ100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تكفل بجميع تكاليف الحفل كاملة.

وأعطى رئيس جامعة القاهرة تعليماته لأفراد الأمن باليقظة وحسن التعامل مع الطلاب والمرونة والسلاسة فى التعامل مع الطلاب، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن دخول الطلاب بدأ من الساعة العاشرة، لافتا إلى انه تم تعليق بانرات أمام الطلاب للكتابه عليها كلمات للجامعة وذكريات وإهداء خاص خلال الاحتفالية.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دعائى لسحور جامعة القاهرة الذى ترعاه شركة "حديد المصريين" اليوم، الأربعاء، ويشارك فيه رجل الأعمال و4 وزراء والعديد من الشخصيات العامة.

وأعلنت مجموعة "هاو تو بى" المنظمة لحفل السحور لطلاب جامعة القاهرة، اليوم، أن السحور سيشهد حضور 10 آلاف طالب تم تسجيلهم بالفعل، بتكلفة تصل لـ 100 ألف جنيه، مشيرة إلى أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تكفل بجميع تكاليف الحفل كاملة.

وأضافت "هاى تو بى"، فى بيان لها، إن السحور سيشمل تواجد 11 عربة "فول"، و5 عربات "سجق وكبدة"، بحضور كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وحلمى النمنم وزير الثقافة، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

حفل سحور جامعة القاهرة (1)
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توافد المدعويين

حفل سحور جامعة القاهرة (2)
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توافد الحضور

حفل سحور جامعة القاهرة (4)
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جابر نصار يشرف على تنظيم الحفل

حفل سحور جامعة القاهرة (5)
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صورة تذكارية مع رئيس جامعة القاهرة جابر نصار

حفل سحور جامعة القاهرة (6)
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جابر نصار قبل بدء الحفل

حفل سحور جامعة القاهرة (7)
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جابر نصار رئيس جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (8)
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استعدادات حفل سحور جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (9)
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توافد الطلاب

حفل سحور جامعة القاهرة (10)
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جامعة القاهرة تتزين بالإضاءة

حفل سحور جامعة القاهرة (11)
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الاستعدادات الأخيرة تحت قبة الجامعة

حفل سحور جامعة القاهرة (12)
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أحد الحضور يلتقى صورة تذكارية

حفل سحور جامعة القاهرة (13)
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طلاب جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (14)
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تزايد أعداد الحضور

حفل سحور جامعة القاهرة (15)
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طلاب جامعة القاهرة فى انتظار بداية الحفل

حفل سحور جامعة القاهرة (16)
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سيلفى الحفل

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>بالفيديو.. 10 آلاف طالب فى سحور جامعة القاهرة برعاية حديد المصريين.. و4 وزراء وأحمد أبوهشيمة وكتاب ومثقفين يشاركون فى الحفل.. وجامعة القاهرة تستعين بـ11 عربة فول و5 عربات سجق وكبدة
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عمرو موسى ووزير الصحة يصلان حفل سحور جامعة القاهرة
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مصر 365

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