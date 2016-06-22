بالصور.. جابر نصار يتفقد الاستعدادات النهائية لسحور جامعة القاهرة

تفقد منذ قليل، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الاستعدادات الأخيرة لحفل سحور جامعة القاهرة، الذى سيشهد حضور 10 آلاف طالب تم تسجيلهم بالفعل، بتكلفة تصل لـ100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تكفل بجميع تكاليف الحفل كاملة.

وأعطى رئيس جامعة القاهرة تعليماته لأفراد الأمن باليقظة وحسن التعامل مع الطلاب والمرونة والسلاسة فى التعامل مع الطلاب، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن دخول الطلاب بدأ من الساعة العاشرة، لافتا إلى انه تم تعليق بانرات أمام الطلاب للكتابه عليها كلمات للجامعة وذكريات وإهداء خاص خلال الاحتفالية.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو دعائى لسحور جامعة القاهرة الذى ترعاه شركة "حديد المصريين" اليوم، الأربعاء، ويشارك فيه رجل الأعمال و4 وزراء والعديد من الشخصيات العامة.

وأعلنت مجموعة "هاو تو بى" المنظمة لحفل السحور لطلاب جامعة القاهرة، اليوم، أن السحور سيشهد حضور 10 آلاف طالب تم تسجيلهم بالفعل، بتكلفة تصل لـ 100 ألف جنيه، مشيرة إلى أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تكفل بجميع تكاليف الحفل كاملة.

وأضافت "هاى تو بى"، فى بيان لها، إن السحور سيشمل تواجد 11 عربة "فول"، و5 عربات "سجق وكبدة"، بحضور كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وحلمى النمنم وزير الثقافة، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



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توافد المدعويين



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توافد الحضور



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جابر نصار يشرف على تنظيم الحفل



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صورة تذكارية مع رئيس جامعة القاهرة جابر نصار



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جابر نصار قبل بدء الحفل



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جابر نصار رئيس جامعة القاهرة



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استعدادات حفل سحور جامعة القاهرة



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توافد الطلاب



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جامعة القاهرة تتزين بالإضاءة



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الاستعدادات الأخيرة تحت قبة الجامعة



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أحد الحضور يلتقى صورة تذكارية



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طلاب جامعة القاهرة



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تزايد أعداد الحضور



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طلاب جامعة القاهرة فى انتظار بداية الحفل



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سيلفى الحفل

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