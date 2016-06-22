تأجيل دعويين تطالبان بوقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" لـ 26 يونيو

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، نظر دعويين مقامتين من هند عبد الله، وهند محمد عبد الفتاح، وتطالبا بوقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" ووقف بث برومو البرنامج، بقناة "أم بى سى مصر " لما سببه لهما البرومو من أضرار جسيمة، وتعويضهما مادياً، وذلك إلى جلسة 26 يونيو الجارى.

اختصمت الدعويين رقمى 56188، 57362 لسنة 70 قضائية، كلاً من رامز جلال، والممثل القانونى لمركز تليفزيون الشرق الأوسط "أم بى سى مصر"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية.

وذكرت الدعوىين أن المدعيتين التى تعدان من مصابى الحروق، أقامت دعواهما بغية إلغاء بث "البرومو"، ووقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" مع إلزام كلاً من قناة "ام بى سى مصر"، ومقدم البرنامج بالتعويض المادى عما أصابهما من أضرار نفسية جسيمة واضطرابات جعلتهما تعيشا حالة من الصراع النفسى بين الوجود وعدم الوجود، حيث أن مقدم البرنامج قد تسبب فى ذلك بمقولته "أنا بستمتع بمنظر الناس وهى بتتحرق".

>تأجيل دعوى وقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" لـ 26 يونيو الجارى>http://www.youm7.com/story/2016/6/22/تأجيل-دعوى-وقف-برنامج-رامز-بيلعب-بالنار-لـ-26-يونيو-الجارى/2772014#