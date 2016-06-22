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"الإندبندنت": توقيت تناول الطعام أهم من نوعيته

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"الإندبندنت": توقيت تناول الطعام أهم من نوعيته "الإندبندنت": توقيت تناول الطعام أهم من نوعيته
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، أفادت أن الناس الذين يتناولون الطعام فى وقت متأخر من الليل، أقل صحة من الناس الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا فى أوقات مناسبة.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن أوقات تناول الوجبات أهم من نوعية الطعام الذى نأكله.

وأشار العلماء من جامعة "كينجز كوليدج لندن" بالمشاركة من جامعة ساو باولو فى دراسة نشرت مؤخراً فى الدورية البريطانية للتغذية، إلى أن اضطراب أوقات الوجبات يرفع من احتمال الإصابة بمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وقال الدكتور "جيردا كب"، محاضر علم التغذية فى كلية كينجز كوليدج لندن، إنه يجب تناول وجبة الفطور مثل الملك وتناول وجبة الغداء مثل الأمير، والعشاء مثل الفقير.

وأضاف الباحثون أن توقيت تناول الإفطار يجب أن لا يتعدى 10 صباحا، ووجبة الغذاء لا تتعدى 3 مساءً، ووجبة العشاء لا تتعدى 8 مساءً، وذلك لتنظيم الهضم والتمثيل الغذائى وتجنب الأمراض.
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