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لمرضى الحموضة.. اشرب لبن رايب وزبادى وابعد عن الزنجبيل والنعناع

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لمرضى الحموضة.. اشرب لبن رايب وزبادى وابعد عن الزنجبيل والنعناع لمرضى الحموضة.. اشرب لبن رايب وزبادى وابعد عن الزنجبيل والنعناع
أكد الدكتور محمود عثمان أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب عين شمس أن الحموضة أو حرقة الفؤاد أهم الأمراض التى تزيد فى شهر رمضان نتيجة الإصابة بارتجاع المرىء، أو التهابات وقرحة المعدة أو الإثنى عشر، ونظرا لفترات الصيام الطويلة فإن الحامض داخل المعدة لا يقابله طعام ،وبالتالى تحدث الحموضة وحرقان بالمعدة.

وقال الدكتور محمود عثمان إن المريض فى هذه الحالة يحتاج إلى وجبات صغيرة متكررة، بالإضافة إلى عدم قدرته على تناول الأدوية الملطفة للحموضة، أو عدم تناول أى مشروبات تحد من حموضة المعدة مشيرا إلى أن الإفراط فى الطعام عند الإفطار بعد فترة صيام طويلة، وتناول بعض المخللات المشهورة ،كل هذا يؤدى إلى زيادة الشعور بالحموضة، ولذا ننصح بتناول مثبطات الحامض فى الإفطار وهى الأدوية التى تحد من إفراز الحامض فى المعدة بانتظام خلال شهر رمضان.

وينصح بتناول الألبان مثل اللبن الرايب والزبادى وخاصة فى السحور و التمر، وعدم تناول مشروب النعناع والجنزبيل والمشروبات الغازية ،والبدء بالإفطار على مشروب دافئ مثل الشوربة وبعض السلطات الطازجة بدون إضافة ليمون أو خل، وبعدها تناول طعام خفيف وليس دسما، ولا يحتوى على توابل.


> حارب الحموضة بالخيار والزبادى واحرص على تناولهما فى السحور
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مصر 365