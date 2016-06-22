حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 23 يونيو 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: إذا كُلفت بعمل محدد عليك تنفيذه بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك ويرفع من منسوب الثقة بك

عاطفياً: معاملتك الجيدة للشريك تكون لها انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك من خلال تصرفه معك ومعاملتك بلين وحنان كبيرين

صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدّر بثمن من أجل مستقبل صحي

برج الثور

مهنياً: يقدّر الآخرون ميزاتك، وتمارس سحراً كبيراً وتصغي إلى ما يقوله لك أرباب العمل باهتمام، وتبدي آراءك براحة تامة

عاطفياً: تفكر في قضية زوجية أو شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب

صحياً: فكّر ملياً في وضعك الصحي المتقلب، واختر الحل أو العلاج المناسب بسرعة

برج الجوزاء

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة وعن اخبار تخصّ رحيل أحد الاشخاص الذي قد يشغل مركزاً او مكاناً مهمّاً، ويؤثر الأمر في أوضاعك

عاطفياً: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق

صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبّه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط

برج السرطان

مهنياً: أنت في خضمّ البحث عن الطرق التي تؤمّن لك الحركة الدائمة وعدم الاستسلام للإحساس بالعجز

عاطفياً: لا تتردّد في طرح وجهة نظرك على الشريك وخصوصاً إذا كنت ترى الأمور متجهة نحو الأسوأ في المدة الأخيرة

صحياً: المطلوب في حال الشعور بوعكة صحية خفيفة مراجعة الطبيب خوفاً من انعكاسات لاحقة

برج الأسد

مهنياً: انتبه من غضب يسود اليوم، ولا تخضع لنزواتك فقد تصطدم بخبر يتعلق بزميل، كأن يكون مرتبطاً أو كأن يقرّر الرحيل بلا سبب

عاطفياً: تنجح في تقوية الروابط مع الشريك، ويكون هذا اليوم ناجحاً وغنياً بالحوافز والشعور بالتفاؤل وبراحة البال

صحياً: ثابر على ما تقوم به حالياً من خطوات تمهيدية لمشروع ترفيهي جديد تقوم به هذا الصيف

برج العذراء

مهنياً: تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق، تفادياً لأي خيبة كبيرة قد تُمْنى بها

عاطفياً: تمرّ بفترة ركود وجمود وتراودك أفكار سود، وربما ينتابك شعور بالتشاؤم، لكن لا تفسح المجال لكل ذلك لكي يحبط من عزيمتك ويثبّط همتك

صحياً: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة ما دام وقتك يسمح بذلك، ولا تتردد في القيام بنزهات في الطبيعة

برج الميزان

مهنياً: إبق على الحياد فالقمر معاكس بالإضافة إلى كواكب أخرى تشكل معه طالعاً دقيقاً ما يؤثر مباشرة في برجك

عاطفياً: تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح في ذلك، لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك

صحياً: محاولة القيام غير مرّة في الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي

برج العقرب

مهنياً: يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيداً في الخطوات العملية الجديدة التي تنوي تنفيذها

عاطفياً: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين

صحياً: الاعتماد على الخضراوات والفواكه، يعطي الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل

برج القوس

مهنياً: لا تكون مرتاحاً هذا اليوم بسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهقك

عاطفياً: أنتَ بطبعك إنساني ومتسامح، أطلق العنان لخصالك الإيجابية لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارسة الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج

برج الجدي

مهنياً: لا ينذر هذا اليوم بالمشكلات والعقوبات وتتخلص من بتجربة صعبة، تجنّب الاخطاء والتهور والتسرع

عاطفياً: ادعاءات الشريك بالعظمة والتفوق عليك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام

صحياً: التوتر الضاغط قد يسبب لك فشلاً او خسارة، فلا تنفعل ولا تسبب لنفسك أزمة صحية

برج الدلو

مهنياً: قد يحاول بعضهم دفعك إلى ارتكاب الخطأ، لكنّهم لن ينجحوا لأنك أكثر إدراكاً وإلماماً بما يحصل حولك

عاطفياً: تشاور مع الشريك، ولا تفرض عليه آراء مزاجية وغير واضحة، بل عليك أن تتحلّى بالجرأة

صحياً: السباحة وأجواء البحر توفران لك راحة نفسية مهمة بعد التعب

برج الحوت

مهنياً: تتبدّل معطيات كثيرة في العمل وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً، ما يسبب لك بعض القلق والتوتر

عاطفياً: تكثر المناسبات الاجتماعية المهمة وتتقرّب من شخص ينال إعجابك وتتصالح مع بعض الأصدقاء

صحياً: تواظب على ممارسة الرياضة بلا انقطاع، وتواصل اتباع الحمية بانتظام



ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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