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منتخب مصر لـ في الجول: نشعر بالاندهاش.. وسنتعامل مع الوضع الحالي

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منتخب مصر لـ في الجول: نشعر بالاندهاش.. وسنتعامل مع الوضع الحالي منتخب مصر لـ في الجول: نشعر بالاندهاش.. وسنتعامل مع الوضع الحالي

يشعر إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر بالاندهاش من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستمرار العمل بالتصنيف الاستثنائي الذي صدر يوم 7 يونيو وتواجد مصر بالمستوى الثاني في قرعة تصفيات كأس العالم.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاقتراح المقدم بإجراء تصنيف استثنائيا آخرا يوم 21 يونيو الجاري.

وقال لهيطة لـFilGoal.com: "لا نعرف أسباب القرار المفاجئ، وأشعر بالاندهاش بعد الخطاب الذي وصلنا".

وأكمل "أرسلنا كل ما يثبت صحة حساباتنا، ولكن ما باليد حيلة وهم أصحاب القرار".

واستدرك مدير "على أي حال، سنتعامل مع الوضع الحالي، وكلنا ثقة في لاعبينا".

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فيديو اليوم السابع

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