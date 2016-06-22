مدرب المنتخب لـ ' كلام في الجون ' : لا نخشى الجزائر أو غانا

لا يخشى محمود فايز المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر مواجهة أي فريق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، بعد وقوع الفراعنة ضمن فرق المستوى الثاني.

وقال فايز لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة "ميجا إف إم": "منتخب مصر مستعد لمواجهة أي فريق حتى لو كان الجزائر أو غانا، ولا نخشى أي منافس".

واستدرك "بالعكس، قد تكون فرق المستوي الرابع هي الأخطر، فلماذا نتعامل على أن القلق سيكون من منتخبات المستوي الاول فقط".

وأتم "لن نتنازل عن حجز بطاقة التأهل الي نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 مهما كانت الاجواء أو الظروف".