فيفا يجيب لـ في الجول .. لماذا ألغى التصنيف الاستثنائي لقرعة المونديال

أجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على سؤال FilGoal.com بشأن التراجع عن إصدار تصنيف استثنائي يوم 21 يونيو الجاري قبل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاقتراح المقدم بإجراء تصنيف استثنائي آخر يوم 21 يونيو الجاري. ( اقرأ التفاصيل )

وأرسل FilGoal.com رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الفيفا، من أجل الاستفسار عن أسباب التراجع عن إصدار تصنيف استثنائي كما كان مقررا يوم 21 يونيو الجاري.

وجاء رد الفيفا على النحو التالي:

بعد دراسة عدد من الاعتراضات التي وصلتنا من اتحادات عدد من الدول، وبناء على المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لكأس العالم بروسيا 2018، استعرض مكتب الطوارئ الخاص بتصفيات البطولة الإجراءات ذات الصلة.

ورأى المكتب أن التصنيف الذي صدر يوم 7 يونيو أوفى بالغرض حيث تم احتساب نقاط كل المباريات التي تم لعبها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية حتى يوم 5 يونيو.

ولايزال هذا التصنيف صالحا من أجل قرعة كأس العالم، بسبب عدم إقامة أي مباريات رسمية من يوم 5 يونيو حتى 24 من نفس الشهر وهو نفس موعد القرعة.

وبالتالي أي اتصالات بشأن إصدار تنصيف يوم 21 يونيو تعتبر لاغية.

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