أخبار عاجلة

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة طفل حديث الولادة بنهر النيل فى زفتى بالغربية

Google+ Print
العثور على جثة طفل حديث الولادة بنهر النيل فى زفتى بالغربية العثور على جثة طفل حديث الولادة بنهر النيل فى زفتى بالغربية
عثر أهالى مدينة زفتى مساء اليوم على جثة طفل حديث الولادة، فى مياه نهر النيل فرع دمياط، بجوار معدية العسال بمدينة زفتى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من المقدم على أبو زهرة رئيس مباحث زفتى، يفيد العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة بجوار معدية العسال بمدينة زفتى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ومباحث مركز زفتى لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لطفل حديث الولادة، وقال شهود عيان إن سيدة مجهولة ألقت "كيس" وفرت هاربة، وتبين أن بداخله جثة الطفل عمره لا يتجاوز يومين.

تم نقل الجثة لمستشفى زفتى العام، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.


>- العثور على جثة طفل رضيع بالقرب من مصرف فى قرية المعالى بالشرقية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365