العثور على جثة طفل حديث الولادة بنهر النيل فى زفتى بالغربية

عثر أهالى مدينة زفتى مساء اليوم على جثة طفل حديث الولادة، فى مياه نهر النيل فرع دمياط، بجوار معدية العسال بمدينة زفتى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من المقدم على أبو زهرة رئيس مباحث زفتى، يفيد العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة بجوار معدية العسال بمدينة زفتى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ومباحث مركز زفتى لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لطفل حديث الولادة، وقال شهود عيان إن سيدة مجهولة ألقت "كيس" وفرت هاربة، وتبين أن بداخله جثة الطفل عمره لا يتجاوز يومين.

تم نقل الجثة لمستشفى زفتى العام، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

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