أوقاف المنيا تحتفل بذكرى إنتصار المسلمين في غزوة بدر‎

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، مساء اليوم إحتفالاً بذكرى غزوة بدر الكبرى، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام والمساعد للمحافظة، والشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، وإسماعيل الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وذلك بمسجد اللمطي بمدينة المنيا​ ​.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة الاحتفال ألقاها الشيخ محمد أبو حطب، وأشار فيها إلي بعض الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر الكبري التي يجب أن نستفيد منها ونطبقها في حياتنا والتي من أهمها حب الله ورسوله وإعداد العدة والعمل بمبدأ الشوري والثبات و الصبر والمثابرة وقوة الإرادة والثقة واليقين بالله​ ​.

وأضاف أنه لولا الانتصار على النفس والشهوات ما كان الانتصار في غزوة بدر، مشيرًا إلى أن الانتصار العسكري لا يأتي إلا بعد الانتصار المعنوي، مسترشدًا بقول الرسول بعد عودته من غزوة بدر ” رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر “، مؤكدًا علي أن مجتمعنا في حاجة ماسة إلي استعادة تلك الصفات السامية والتخلق بها والتي من أهمها حب الوطن، والإخلاص في كافة أعمالنا ابتغاء لمرضات الله​ ​.