تأجيل محاكمة 503 عنصرًا من الإخوان في أحداث عنف بالمنيا‎

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، محاكمة 503 متهمًا من عناصر الإخوان، متورطين فى أحداث إقتحام مبنى النيابة العامة، ومبنى السنترال، وقسم الشرطة بمركز ديرمواس، إلى جلسة يوم 29 من يونية الجاري، لسماع شهود النفي​.

وكانت المحكمة أنتهت من سماع 15 شاهدًا من شهود الإثبات، من ضباط وأفراد الشرطة و بعض موظفي الأجهزة الحكومية الواردة أسمائهم فى أمر الإحالة فى 3 قضايا، القضية الأولى تتعلق بإقتحام قسم شرطة ديرمواس، وتضم 299 متهمًا، والقضية الثانية تتعلق بإقتحام وحرق مبنى النيابة العامة بمركز ديرمواس، وتضم 85 متهمًا، فيما تتعلق القضية الثالثة بإقتحام وحرق مبنى سنترال ديرمواس الحكومي، وتضم 119 متهمًا​​.

ويذكر أن أحداث الأقتحام، تعود وقائعها إلى أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة.