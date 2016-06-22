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أخبار السعودية اليوم.. اتجاه لتحويل السعودية إلى مملكة رقمية

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أخبار السعودية اليوم.. اتجاه لتحويل السعودية إلى مملكة رقمية أخبار السعودية اليوم.. اتجاه لتحويل السعودية إلى مملكة رقمية
ركزت أخبار اليوم، حول زيارة ولى ولى العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا، خاصة وأن هذه الزيارة حملت معها توقيع اتفاقيتين لتحويل السعودية إلى مملكة رقمية.

وركزت لقاءات بن سلمان على تأهيل الكفاءات الوطنية ودعم التحول الرقمى، حيث وقع مذكرة تفاهم مع شركة "مايكروسوفت" تهدف إلى التعاون فى تدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها ودعم التحول الرقمى والابتكار القائم على المعرفة وفقا لرؤية السعودية .

كما تناولت أخبار السعودية اليوم، إعلان هيئة الأوراق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، قرار لجنة الاستئناف فى منازعات الأوراق المالية فى الدعوى المقامة ضد الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن تركى، والذى أدان الاثنين وقضى بتغريم كل منهما.

ورصدت أخبار السعودية اليوم، تصريحات وزير الطاقة السعودى خالد الفالح فى اليوم الأربعاء، أن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم قد تستعيد دورها فى تحقيق التوازن بين العرض والطلب بعد تعافى السوق العالمية للخام.

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مصر 365

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