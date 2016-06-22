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أخبار المغرب اليوم.. المغرب يؤيد حق البحرين فى الحفاظ على وحدتها الوطنية

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أخبار المغرب اليوم.. المغرب يؤيد حق البحرين فى الحفاظ على وحدتها الوطنية أخبار المغرب اليوم.. المغرب يؤيد حق البحرين فى الحفاظ على وحدتها الوطنية
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول موقف المملكة المغربية المؤيد لحق السلطات البحرينية فى اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية للبلاد، وذلك عقب إعلان البحرين إسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، المرشد الروحى للشيعة فى البحرين.

وتناولت أخبار المغرب اليوم، مصادقة مجلس النواب المغربى فى جلسة عامة على مشروع قانون الصحافة والنشر الذى أثار جدلا واسعا بين والصحفيين، حيث قال وزير الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة مصطفى الخلفى إن القانون يشكل "خطة متقدمة وأساسية "فى مسار الإصلاحات بالمغرب.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، إعلان القيادة العسكرية المغربية إعادة نشر القوات المغربية فى صفوف التحالف العسكرى لاستعادة الشرعية فى اليمن، وجرى سحب مجموعة من الوحدات المشاركة فى التحالف لفتح الباب أمام مباحثات السلام التى ترعاها الكويت.

- أخبار المغرب اليوم.. المغرب تسعى لإعدام الأكياس البلاستيكية قبل قمة المناخ

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