تخصيص ربع مليار جنيه لتطوير أربع مناطق عشوائية بالبحر الأحمر

كشف الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات،عن تنفيذ الوزارة خطة تطوير المناطق العشوائية وإنهاء الأمور المتعلقة بمحافظة البحر الاحمر، وبحث وضع خطة شاملة للقضاء علي العشوائيات بالمحافظة وإعلانها خالية من العشوائيات بنهاية عام 2016، حيث تم تخصيص نحو ربع مليار جنيه لهذه المناطق لتطويرها وإقامة مساكن بديلة لعدد من السكان.

وتفقد درويش اليوم الاربعاء مشروع الروضة السكني الذي تنفذه وزارة الاسكان لمنطقة زرزارة أكبر منطقة عشوائية بوسط مدينة الغردفة، حيث تم تخصيص 250 قطعة أرض بمساحة 150م2 بكل منها مبنى دور واحد بمساحة 90م2 كامل التشطيب وأساسات تتحمل ارتفاع ثلاثة أدوار شاملة الإشراف على التنفيذ، وإنشاء 30 عمارة بها 600 وحدة سكنية وأن نسبة التنفيذ للمشروع وصلت نحو 70%.